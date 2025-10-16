Rodina Diane Keatonové zveřejnila příčinu jejího úmrtí, fanouškům poděkovala

Herečka Diane Keatonová zemřela 11. října ve věku devětasedmdesáti let. Její rodina nyní zveřejnila příčinu úmrtí ve svém prohlášení, v němž zároveň poděkovala fanouškům za podporu.

„Rodina Keatonových je nesmírně vděčná za mimořádné projevy lásky a podpory, které v posledních dnech dostává jménem své milované Diane, jež zemřela 11. října na zápal plic,“ uvedla rodina herečky v oficiálním prohlášení, které zveřejnil magazín People.

Zemřela slavná americká herečka Diane Keatonová. Bylo jí 79 let

„Milovala svá zvířata a byla neochvějnou podporovatelkou lidí bez domova, takže jakýkoli dar na její památku místní potravinové bance nebo útulku pro zvířata by byl krásnou a velmi oceněnou poctou,“ stojí v prohlášení.

Přátelé Diane Keatonové uvedli, že herečka byla ve svém věku plná energie a zhoršení jejího zdravotního stavu bylo nečekané.

Diane Keatonová
Americká herečka Diane Keatonová, držitelka Oscara za roli Annie Hallové ve stejnojmenném filmu režiséra Woodyho Allena
Americká herečka Diane Keatonová, držitelka Oscara za roli Annie Hallové ve stejnojmenném filmu režiséra Woodyho Allena
Diane Keatonová ve filmu Woodyho Allena Manhattan (1979)
„Její stav se zhoršil velmi náhle, což bylo pro všechny, kdo ji milovali, srdcervoucí. Bylo to naprosto nečekané, zvlášť u někoho s takovou silou a energií,“ cituje svůj zdroj magazín People.

„V posledních měsících byla obklopena pouze nejbližší rodinou, která se rozhodla vše držet v soukromí. Ani dlouholetí přátelé si nebyli plně vědomi, co se děje,“ dodává.

Rodina Diane Keatonové zveřejnila příčinu jejího úmrtí, fanouškům poděkovala

