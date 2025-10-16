„Rodina Keatonových je nesmírně vděčná za mimořádné projevy lásky a podpory, které v posledních dnech dostává jménem své milované Diane, jež zemřela 11. října na zápal plic,“ uvedla rodina herečky v oficiálním prohlášení, které zveřejnil magazín People.
Zemřela slavná americká herečka Diane Keatonová. Bylo jí 79 let
„Milovala svá zvířata a byla neochvějnou podporovatelkou lidí bez domova, takže jakýkoli dar na její památku místní potravinové bance nebo útulku pro zvířata by byl krásnou a velmi oceněnou poctou,“ stojí v prohlášení.
Přátelé Diane Keatonové uvedli, že herečka byla ve svém věku plná energie a zhoršení jejího zdravotního stavu bylo nečekané.
„Její stav se zhoršil velmi náhle, což bylo pro všechny, kdo ji milovali, srdcervoucí. Bylo to naprosto nečekané, zvlášť u někoho s takovou silou a energií,“ cituje svůj zdroj magazín People.
„V posledních měsících byla obklopena pouze nejbližší rodinou, která se rozhodla vše držet v soukromí. Ani dlouholetí přátelé si nebyli plně vědomi, co se děje,“ dodává.
