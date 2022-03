Nevěděla jsem, kdo je Diana Spencerová, přiznala herečka Kristen Stewartová

Blíží se letošní předávání Oscarů, a do popředí zájmu se tak opět dostávají filmy z uplynulého roku. Podobně je tomu i s herci, kteří v nich mají hlavní role. Například Kristen Stewartová, která v rozhovoru pro magazín W prozradila mimo jiné to, jak se dostala k roli ve snímku Spencer.

„Jednoho dne mi zavolal režisér filmu Pablo Larraín, že prý by se mnou rád natočil film o Dianě Spencerové. Já na něj: ‚Aha. A kdo to je?‘ A on na to, že je to princezna z Walesu,“ vzpomíná herečka.

Následovala náročná příprava na roli. Snímek se zabývá obdobím krátce před princezniným rozvodem. V očích veřejnosti tehdy musela Diana zachovávat dekorum a úsměv, v soukromí přitom trpěla bulimií, depresemi a nejistotou. Američanka Stewartová musela kvůli roli radikálně zhubnout a několik měsíců se učila napodobit co nejvěrohodněji anglický přízvuk.

„Fyzicky jsem si ověřovala, kolik toho zvládnu. Jak velkou zimu přežiji, jak moc hubená dokážu maximálně být, jak moc unavená a vyčerpaná,“ popsala.

Hrát první manželku následníka britského trůnu prince Charlese a matku jeho dvou synů Williama a Harryho na ni však podle jejích slov udělalo velký dojem.

„Diana měla v sobě zkrátka něco zvláštního,“ říká a dodává, že měla dokonce občas pocit, jako by princezna byla na natáčení v duchu s ní.

Kristen Stewartová se narodila 9. dubna 1990 v Los Angeles. Kromě herectví se věnuje také režii, má na kontě několik krátkých filmů a hudebních videoklipů. Je zasnoubená se scenáristkou Dylan Meyerovou. Miluje horor Osvícení, umí hrát na kytaru a na trubku, ráda fotografuje.

VIDEO: Trailer k filmu Spencer (české titulky):