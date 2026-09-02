Trvá to moc dlouho, stěžovala si na umírání bondgirl a hvězda Hry o trůny

Ani tehdy prý ale neztratila svůj šarm a chuť užívat si každého dne. „Myslím, že jsme během té doby ani jednou nevynechaly její odpolední campari,“ vzpomíná Stirlingová v knize All About My Mother.
Diana Riggová, známá především z bondovky Ve službách Jejího Veličenstva a seriálu Hra o trůny, zemřela v roce 2020 ve věku 82 let. Když už se její stav zhoršoval a dostávala morfin proti bolesti, navštěvovali ji přátelé a rodina.
Rachael popisuje, že její matka byla postupem času občas netrpělivá. „Trvá to už příliš dlouho. Ať je dnešek můj poslední den. Pomoz mi překročit tu hranici,“ řekla jí. Následující ráno se však probudila a zvolala: „Ach, další den!“
Riggová se během své kariéry proslavila také jako Emma Peelová v seriálu The Avengers a později jako Lady Olenna Tyrellová v Hře o trůny. Sama přitom přiznala, že seriál nikdy nesledovala.
Její kariéra začala v Královské shakespearovské společnosti a získala ceny BAFTA, Emmy i Tony. Za svou kariéru si vysloužila pověst výrazné osobnosti a herečky s nezaměnitelným smyslem pro humor. V roce 1994 získala za svůj přínos divadlu titul Dame, který je ženskou obdobou rytířského titulu Sir.
Nezapomenutelnou kapitolu její kariéry představovala role Tracy di Vicenzo, manželky Jamese Bonda, ve filmu Ve službách Jejího Veličenstva z roku 1969. Její herecký partner George Lazenby na ni po její smrti vzpomínal s velkou úctou. „Nepochybně pozvedla mou hereckou úroveň,“ řekl a zároveň odmítl dlouholetou historku, podle níž měla před jejich milostnými scénami schválně jíst česnek. „To není pravda. Byl to jen vtip.“
Herečka se během života nebála ozvat ani v otázkách postavení žen. V seriálu The Avengers například zjistila, že dostává méně než kameraman, a pohrozila odchodem. „Myslím, že není fér, že dostávám méně než kameraman,“ řekla tehdy.
Během kampaně #MeToo zase podpořila oběti sdílením vlastních zkušeností. V roce 2015 zase řekla Radio Times: „Asi bych nechtěla vidět ženskou verzi Bonda, protože bych nechtěla přijít o bondgirls. Možná bychom ale mohli mít lesbickou verzi, proč ne?“
Po její smrti její agent uvedl, že herečka zemřela „v klidu“ doma se svou rodinou.