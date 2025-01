„Svlékla jsem se v seriálu ve scéně, která se odehrávala v sauně. Oni mi říkali, že je to denní seriál a že ten neukazuje nahotiny, takže se nemusím bát, bude to jen zezadu a nemusím se zakrývat. Jenže páni kameramani natočili všechno zezadu, zepředu, zboku,“ popsala Mórová.

Záběry se i přes ujištění v seriálu objevily a Mórová vyhrožovala soudy.

„Já už se radši nesvlékám. A najednou jsem zjistila, že to použili,“ popsala herečka svůj šok.

Nejvíc jí vadilo, že neměla šanci ovlivnit, jak bude v seriálu vypadat. „Herečka, když se chce svléknout, tak si jinak sedne, trochu víc vystrčí zadek, tak aby byla pěkná. Zkrátka se na to připraví,“ vysvětluje Mórová své rozhořčení.

Nakonec se ale vše urovnalo. Zmiňované scény tvůrci ze seriálu vystřihli a herečce se omluvili. Ta jejich omluvu přijala, ačkoli si původně stěžovala na české produkce, které podle ní špatně zacházejí se slovenskými herečkami.

„Tohle české herečce neudělají, ale slovenské... Já jsem s Čechy opravdu skončila, to je vrchol,“ citoval tehdy slovenskou herečku slovenský deník Nový Čas.

S českou produkcí ale tak úplně neskončila. Pořád dostává práci i v Praze a dojíždění jí vůbec nevadí. „Jsem šťastná, když jedu do Prahy, protože to beru jako výlet, i když jedu pracovně. Není to daleká cesta. V Americe běžně cestují dvě stě, tři sta kilometrů do práce. Já si pustím dobrou hudbu nebo si konečně dlouho pokecám s babami po telefonu,“ popisuje herečka, která je v současné době nezadaná.

S českými muži se potkává jen pracovně a vnímá je jako pozitivní a dobře naladěné. Nikdy ale s žádným nechodila.

Diana Mórová se vystavila nahá na pláži.

„Já jsem to nikdy nevyzkoušela, že bych měla českého partnera,“ svěřuje se s tím, že ani ve svém nejbližším okolí nemá moc zkušeností s československými páry, přestože ze všech cizinek si Češi podle statistik nejraději berou Slovenky. Podle Mórové se jim líbí, že jsou oddané.

„Nevím, jak je to u mladých lidí, ale ty starší ročníky jsou oddané. My, když obdivujeme toho chlapa, který pracuje a je někdo, tak jsme opravdu velmi oddané,“ říká herečka, která byla v letech 2003 - 2009 vdaná za herce Juraje Mokrého a má s ním osmnáctiletého syna Quida.