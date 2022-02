Každé okresní město mělo svoji mafii, vzpomíná Bebjak na 90. léta na Slovensku

Peter Bebjak proslul zejména televizními detektivními seriály, ale jeho cesta k filmu nevedla přímo. Původně studoval v rodném městě Partizánske na strojírenské škole.

„To by omyl,“ vysvětlil a k tomu, že školu úspěšně dokončil, dodal: „Za to je potřeba pochválit všechny mé spolužáky. Byli v mém životě velice důležití, protože jsem si například od chlapce, který jen tak v ruce narýsoval součástku nějakého soustruhu, ten nákres vzal, odevzdal ho a dostal jsem trojku. Když jsem já něco dva dny rýsoval, tak jsem to odevzdal a pedagog to vždy roztrhal a řekl, ať to udělám ještě jednou. Nechápal jsem, kde jsem dělal chybu.“

Po škole se začal věnovat loutkoherectví, herectví a nakonec přesedlal na režii. Možná právě proto, že má sám hereckou zkušenost, lépe rozumí tomu, jak se cítí člověk na opačné straně kamery.

Petr Bok, Kateřina Ondřejková, Peter Bebjak a Rastislav Šesták s Českým lvem pro nejlepší televizní film nebo minisérii za seriál Herec (2021)

„Já herce obdivuju. Je to úžasná profese, protože oni mi dávají k dispozici svůj talent a společně můžeme něco vytvořit. Já si prostřednictvím jejich talentu mohu dopomoct k tomu, aby byl ten výsledek co nejlepší,“ charakterizoval svůj způsob práce a vzpomínal, jak on sám hrál ve filmu Jana Hřebejka. „Bavilo mě jít hrát k režisérovi na plac a vidět, jak pracuje.“

Zmínil také devadesátá léta, která strávil vysokoškolským studiem a do kterých je zasazen jeho nedávno natočený seriál Devadesátky, jehož děj předchází Případům 1. oddělení.

Ondřej Sokol, Kryštof Bartoš, Martin Finger, Vasil Fridrich a Robert Mikluš v seriálu Devadesátky (2022)

„Devadesátky byly na Slovensku velmi jiné než v Česku,“ řekl a připomněl místního obávaného bosse, který vybuchl v autě, ale také brutální popravu mafiánské skupiny pápayovců v jednom baru v Dunajské Stredě. „Tam tehdy vystříleli celý klan. Ti, kteří tam vtrhli, předstírali, že jde o policejní razii, nechali je všechny lehnout na zem a všechny odstřelili. Ale byla to tehdy normální součást života, nevnímali jsme to jako něco bizarního… Každé okresní město mělo svoji mafii a většina násilí se děla mezi nimi, civilistům se to vyhýbalo,“ vzpomínal.

Dodnes jsou údajně na Slovensku pohoří, kde se nacházejí mrtvoly. Podobné téma zpracoval v jednom ze svých komerčně velice úspěšných filmů o tajemném slovenském pohoří Tribeč, kde se ztratilo několik lidí.

„Pověst říká, že se tam ztrácejí lidé většinou od listopadu do března,“ upřesnil s tím, že při natáčení se doslechli spoustu věci, z nichž jen při vyprávění tuhne člověku krev v žilách.