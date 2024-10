Macaulay Culkin i Amanda Bynes. Dětské hvězdy, které potrápila sláva i drogy

Dakota Fanningová

Dnes již třicetiletá Dakota Fanningová se herečkou toužila stát odjakživa. Už v šesti letech se proslavila dětskou rolí ve filmu Jmenuji se Sam. Od té doby si užívá stabilní přísun práce, dlouhou dobu platila za vůbec nejobsazovanější dětskou herečku. Přesto se nechala slyšet, že hvězdný život není nijak jednoduchý.

„Já se s tím sice smířila, ale neobvyklé je na tom například to, že i když vyrostete a z holčičky se stanete ženou, lidé vás stále vnímají jako výrazně mladší, než jste ve skutečnosti. Někteří kolegové, bývalé dětské hvězdy, mají pocit, že museli dospět příliš rychle,“ uvedla.

V posledních letech hrála v kritiky oceňovaných seriálech ‚Psychiatr‘ a ‚Ripley‘, v posledních týdnech je o ní slyšet hlavně ve spojitosti se seriálem Netflixu s názvem Svatba roku (The Perfect Couple), kde zazářila po boku herečky Nicole Kidmanové.

Když se Dakoty během rozhovoru pro magazín People novináři zeptali, zda má pro dnešní mladé herce nějakou radu, řekla: „Není to vždy procházka růžovou zahradou. Někdy se vaše práce odehrává ve studeném, mokrém a tmavém lese – pokud vás baví i tohle, jste na dobré cestě, tam, kde máte být.“

Haley Joel Osment

Ke své nejvýraznější dětské roli se Haley Joel Osment dostal ve svých jedenácti letech, když si po boku Bruce Willise zahrál v thrilleru Šestý smysl (1999). Po obrovském úspěchu si dal od slávy na čas pauzu a věnoval se studiu.

„Rodiče mi na začátku říkali, že pokud mě hraní někdy přestane bavit, můžu kdykoliv skončit,“ zmínil v rozhovoru pro web E! News. „Když byl pak čas jít na vysokou, šel jsem opravdu raději studovat divadlo a intenzivně přemýšlel o tom, zda chci tuhle kariéru opravdu dělat celý život.“

Když se po patnácti letech studia v New Yorku vrátil do Hollywoodu, uvědomil si, že svět médií se mezitím výrazně změnil. „Internet existoval i předtím, ale nebyl zdaleka tak všudypřítomný jako v dnešní době sociálních sítí. Co se týká dnešní generace mladých herců, obdivuji, jak jsou schopni skloubit kariéru s fungováním na TikToku a Instagramu, protože to já ve svém věku díkybohu rozhodně nemusel,“ říká.

Osment se herectví věnuje dodnes, nejnověji se objevil například v seriálu Co děláme v temnotách.

Lindsay Lohanová

Díky filmům Past na rodiče (1998) a Protivný sprostý holky (2004) si Linday Lohanová získala celosvětovou slávu a mluvilo se o ní jak se říká na každém rohu. Jako zpěvačka tehdy vydala i dvě poměrně úspěšná hudební alba. Postupně se ukázalo, že slávu příliš nezvládá a upadla do závislosti na drogách.

Její strmý pád z výsluní přišel v roce 2013, kdy ji zatkli poté, co si v klubu spolu s kamarády dala kokain. „Bylo to poprvé, kdy jsem si dala nějaké drogy, a od té doby mě bulvár nepřestával pronásledovat. Šla jsem ven s nesprávnými lidmi a nastoupila s nimi do auta, byla jsem prostě pitomá,“ snažila se omluvit své chování.

Následně několikrát podstoupila odvykací kúru a v roce 2021 se po letech vrátila na filmová plátna v komedii Vánoce na spadnutí. Dnes je jí 38 let, s manželem Baderem Shammasem má syna a plánuje spoustu nových projektů.

Thomas Brodie-Sangster

Většina diváků ho zná jako malého kluka z romantické klasiky Láska nebeská, někteří možná i jako mladého Tristana z dobrodružné romance Tristan a Isolda. Thomas Brodie-Sangster má výrazný, věčně mladý obličej, a to i přesto, že je již ženatý a letos oslavil čtyřiatřicáté narozeniny.

Svým postojem ke slávě se od vrstevníků dost lišil. „Pokud vím, nikdy jsem se vlastně nebál, že by mě sláva, peníze nebo volný přístup k drogám nějak zkazily,“ řekl v rozhovoru pro web Yahoo. „Vzpomínám si, že kolegové nebo spolužáci zašli občas do parku vypít flašku vodky. Já tu potřebu nikdy neměl.“

Thomas si svůj herecký talent udržel i v dospělosti – například za svou roli v seriálu Dámský gambit se dočkal nominace na cenu Emmy. Nedávno se oženil s hereckou kolegyní Talulah Rileyovou, která je bývalou manželkou vizionáře Elona Muska.

Abigail Breslinová

Abigail se stala pátou nejmladší herečkou v historii, která byla nominována na Oscara v kategorii Nejlepší ženský výkon. Nominaci získala za vedlejší roli ve filmu Malá miss Sunshine, který zaznamenal celosvětově velký úspěch.

Do svého podcastu s názvem Vulnerable si nedávno pozvala další „herecké dítě“, Christy Carlson Romanovou, se kterou si povídala o problémech spjatých s touto kariérou. „Ohledně dětského herectví mám pocit, že člověk dostane veškerou zodpovědnost, ale přitom žádný respekt,“ uvedla. „Dospělí po něm chtějí, aby byl takový a takový, ale jeho svobodnou vůli už v potaz neberou. Někdy to bylo těžké,“ uvedla.

Osmadvacetiletá herečka si nejnověji zahrála ve filmu s Meryl Streepovou s názvem Blízko od sebe, či v komedii Zombieland: Rána jistoty. V lednu 2023 se vdala za svého dlouholetého přítele Iru Kunyanského.

Daniel Radcliffe

Jen málokomu nutno představovat tmavovlasého herce, který se proslavil rolí kouzelníka Harryho Pottera ve filmové sérii podle knih J. K. Rowlingové. Po tomto debutu v jedenácti letech pokračovala jeho kariéra úspěšně dál, ale ani v tomto případě se neobešla bez jistých obtíží.

V pořadu Off Camera se Radcliffe svěřil, že během natáčení pil občas alkohol ve velkém. „Opíjel jsem se, abych nemyslel na to, že se na mě všichni dívají a soustředí. Kolikrát jsem se opil opravdu hodně, měl jsem pak pocit, že se na mě lidé dívají o to více, tak jsem paradoxně pil ještě víc,“ vzpomíná.

Po svém zotavení se začal věnovat spíše menším, nezávislým filmům. Momentálně dobývá divadelní prkna na Broadwayi s představením Merrily We Roll Along. V roce 2023 přivítal na svět prvorozeného syna. Od té doby v rozhovorech tvrdí, že svému dítěti nikdy nebude bránit v herectví, ale nadměrné popularity by ho raději ušetřil. „Filmové štáby jsou úžasná místa a ve spoustě případů to tam děti hrozně baví. Jen ta sláva s tím pak spojená – té by bylo nejlepší se vyhnout za každou cenu,“ řekl.

Hilary Duffová

Malá Hilary začínala svou kariéru pod křídly konglomerátu Disney a následně dosáhla masivního úspěchu také v hudebním průmyslu jako popová hvězdička. Navzdory tomu jí celoživotně trápí nízké sebevědomí a problémy s postavou.

S hereckou kariérou si proto na čas dala pauzu, načež se vrátila jakožto herečka a producentka v seriálech Jak jsem poznala tvého otce či Znovu 20. „Dnes bych asi neudělala všechno stejně. Nemůžu si ale při pohledu na svůj život říkat, že něco mělo být jinak, protože pak nevím, jestli bych se dostala tam, kde jsem teď,“ nechala se slyšet v roce 2022 v rozhovoru pro magazín Cosmopolitan.

„Asi bych chtěla mít o trošku lepší vzdělání, nějaké zážitky z vysoké školy a tak. Ale jak by to asi vypadalo? Beztak bych od toho nedostala to, co si představuji, protože tuhle představu mám jen na základě toho, kým jsem se stala mezitím.“

Macaulay Culkin

Před kamerami se proslavil ve vánoční komedii Sám doma a od té doby si držel renomé vtipné dětské hvězdy. Už v patnácti letech se však právně osamostatnil, aby na vydělané peníze neměl nárok nikdo jiný, a své finance nechal spravovat soudem určeným opatrovníkem.

Když se po roce 2000 začaly rojit zvěsti o tom, že herec ve velkém užívá drogy, dal si od Hollywoodu pauzu a objevoval se jen v malých projektech. V této době také poznal svou nynější přítelkyni, Brendu Songovou, která rovněž začala s herectvím jako dítě, a dnes s ní má dva potomky.

„Myslím, že Macaulay svou slávu přežil v dobrém a vyrostl z něj příjemný mladý muž,“ komentuje to herečka Catherine O’Hara, která si v Sám doma zahrála Kevinovu filmovou matku. „Z nějakého důvodu měl Macaulay ve svém nízkém věku dost moudrosti a sebezáchovy na to, aby si dokázal říct, že potřebuje pauzu. Od té doby se rozhoduje sám za sebe a je na dobré cestě.“

Mary-Kate a Ashley Olsenovy

Nejslavnější hollywoodská dvojčata začala hrát již v pouhých devíti měsících a okamžitě si diváky získala svým charakterem a andělskými tvářičkami. V herectví pokračovaly „Olsenky“ celé své dětství i dospívání, načež si v osmnácti letech založily vlastní zábavní společnost s názvem Dualstar, která dnes točí miliardové zisky.

Ashley Olsenová si dala od herectví pauzu v roce 2004, zatímco Mary-Kate v menších rolích pokračovala dál. Nejtěžším obdobím pro ni podle jejích slov byla vysoká škola, kde Mary-Kate důsledkem své slávy a přílišným pozorováním ze strany bulvárních médií trpěla poruchou příjmu potravy a závislostí na lécích. Později následoval posun k lepšímu a sestry se proslavily díky své módní značce The Row.

„Když se dnes dívám na svoje staré fotky, jako bych to ani nebyla já. Takové dětství bych nikomu nepřála,“ svěřila se Mary-Kate roku 2010 v rozhovoru pro časopis Marie Claire. Ashley se v roce 2022 vdala a od roku 2023 vychovává syna, zatímco Mary-Kate je po pětiletém manželství s nevlastním bratrem francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho od roku 2020 rozvedená.

Amanda Bynesová

Možná nejpohnutější příběh si prožila dnes osmatřicetiletá herečka Amanda Bynesová. Ta zažila prudký vzestup ke slávě, ale po něm i stejně prudký a bolestivý pád. Po dětských rolích v komediálních pořadech se stala královnou romantických komedií. Diváci si ji zamilovali například ve filmu Co ta holka chce, jde si zahrála spolu s Colinem Firthem. V následujících letech se však dočkala několika zatčení kvůli kouření a přechovávání marihuany, řízení pod vlivem alkoholu i drog, či ujetí z místa nehody. Ani podle jejích čím dál rozpačitějších tweetů to nevypadalo, že by žila spokojený život.

V šestnácti letech se neúspěšně pokusila osamostatnit od rodičů, ale vzhledem ke kriminálním záznamům namísto toho skončila v soudně nařízené opatrovnické péči, ze které byla propuštěna až v roce 2022.

„Posledních několik let se snažím soustředit hlavně na své psychické zdraví a na to, abych dokázala žít a pracovat nezávisle na někom dalším. I ve své příští životní kapitole proto budu stavět duševní pohodu vždy na první místo,“ prohlásila v jednom z rozhovorů. „Velice se těším na své další projekty – například na vlastní značku parfémů.“