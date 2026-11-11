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Děti z Harryho Pottera jsou už starší než jejich filmoví rodiče z prvních dílů

Matouš Waller
  6:30
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Od premiéry prvního Harryho Pottera už uběhlo přes 25 let. Dětští herci překonali své filmové rodiče.

Od premiéry prvního Harryho Pottera už uběhlo přes 25 let. Dětští herci překonali své filmové rodiče. | foto: © Warner Bros. Pictures

Od premiéry prvního Harryho Pottera už uběhlo přes 25 let. Dětští herci překonali své filmové rodiče.
Od premiéry prvního Harryho Pottera už uběhlo přes 25 let. Dětští herci překonali své filmové rodiče.
Od premiéry prvního Harryho Pottera už uběhlo přes 25 let. Dětští herci překonali své filmové rodiče.
Od premiéry prvního Harryho Pottera už uběhlo přes 25 let. Dětští herci překonali své filmové rodiče.
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Už za necelé dva měsíce vypustí streamovací služba HBO do světa první řadu chystaného seriálu o Harry Potterovi. Remake příběhu o chlapci, který zůstal naživu, vyjde více než čtvrt století po premiéře prvního dílu původního filmového zpracování. Tehdejší dětští herci jsou tak už dnes mnohdy starší než jejich filmoví „rodiče.“

První díl legendární filmové oktalogie o sirotkovi, který na jedenácté narozeniny zjistí, že je čarodějem, se do britských a amerických kin dostal 16. listopadu 2001. Čeští diváci si, stejně jako Slováci, ale museli ještě počkat – film mohli vidět jako jedni z posledních až v polovině února 2002.

Seriálový Harry Potter má rodiče. Přibude postava, kterou filmaři vynechali

Herci přerůstají tehdejší dospělé

Většinu tehdejšího hereckého ansámblu filmu, odehrávajícího se převážně v internátní škole, tvořili dětští herci. Například ústřednímu triu na začátku natáčení bylo jedenáct (Daniel Radcliffe – Harry Potter), dvanáct (Rupert Grint – Ron Weasley) a deset (Emma Watson – Hermiona Grangerová).

Tom Felton coby Draco Malfoy ve hře Harry Potter a prokleté dítě (2025)

Jason Isaacs jako Lucius Malfoy ve filmu Harry Potter a Fénixův řád (2007)

Jejich protipólem je dětský záporák Draco Malfoy, ztvárněný Tomem Feltonem, který se v prvním díle objevil ve čtrnácti letech. Před měsícem oslavil 39. narozeniny a je tedy dnes starší než jeho filmový otec Jason Isaacs.

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Představitel Luciuse Malfoye byl během natáčení druhého dílu Harry Potter a Tajemná komnata (kde se Malfoy senior objeví poprvé) o rok mladší.

Radcliffe ani Grint své otce nepřekonali

Onu věkovou hranici překonala i šestatřicetiletá Emma Watson. Herečce Heather Bleasdale, která se v roli Hermioniny matky mihne začátkem druhého filmu v Příčné ulici, bylo v době natáčení o dva roky méně.

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Dva z ústředního trojlístku mají naopak ještě čas – sedmatřicetiletému Danielu Radcliffovi zbývá ještě několik let, aby dohnal svého filmového otce Adriana Rawlinse. Tomu bylo během produkce 42 let. Stejný rozptyl je mezi Rupertem Grintem a představitelem hlavy rodiny Weasleových Markem Williamsem, kterému bylo 43 let.

Daniel Radcliffe, Rupert Grint a Emma Watsonová ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)

Na opačném konci stojí herci učitelů a dalších dospělých. Richard Harris, představitel Albuse Brumbála, který zemřel po dotočení druhého dílu čarodějné oktalogie, oslavil během natáčení prvního dílu sedmdesáté narozeniny. Herečka Maggie Smith, která se zhostila role Minervy McGonagallové natáčela jako pětašedesátiletá. Zemřela v září 2024.

Jak šel čas: jak vypadali herci z Harryho Pottera v prvním a posledním díle nebo před deseti lety?

Trochu stranou pak stojí herečka Shirley Henderson, představitelka ducha Ufňukané Uršuly, jenž se poprvé objevuje ve druhém díle. Herečce představující čtrnáctiletou dívku bylo během natáčení 35 let.

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