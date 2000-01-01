Karlovarský filmový festival není jen přehlídkou známých herců, zpěváků a modelek. Letos na sebe strhli pozornost také jejich potomci. Fanoušky zaujali například Kordula Stropnická, Jan Polívka, dcera Andrey Verešové Vanessa Volopichová nebo syn Kevina Bacona Travis. Podívejte se, které další děti slavných rodičů vyrazily do Varů.
Autor: koláž iDNES.cz
Dcera modelky Andrey Verešové Vanessa Volopichová podědila po mamince cit pro módu. Na prestižní Progresus party dorazila v elegantní černé róbě. (Karlovy Vary, červenec 2026)
Autor: Herminapress
Andrea Verešová, Daniel Volopich a jejich dcera Vanessa Volopichová v Karlových Varech na večírku Progresus (7. července 2026)
Autor: Herminapress
Syn herce a moderátora Jana Čenského Matyáš se letos poprvé ukázal na festivalu v Karlových Varech. Podobu se slavným tatínkem rozhodně nezapře. (Karlovy Vary, červenec 2026)
Autor: Profimedia.cz
Módní přehlídka značky BANDI během filmového festivalu KVIFF 2026 v Karlových Varech, Jan Čenský
Autor: Pavel Dvořák, Tilen Vajt
Zpěvačku Terezu Černochovou doprovodila do Varů dcera Laura. Mamince dělala společnost během festivalového dění. (Karlovy Vary, červenec 2026)
Autor: Profimedia.cz
Synové Pavlíny Pořízkové: Jonathan Raven Ocasek a jeho bratr Oliver Orion Ocasek v Karlových Varech (9. července 2026)
Autor: Bontonfilm
Pavlína Pořízková se ve Varech ukázala se svými dvěma syny Jonathanem Ravenem a Oliverem Orionem, které má se zesnulým hudebníkem Ricem Ocasekem. (Karlovy Vary, červenec 2026)
Autor: Bontonfilm
Pavlína Pořízková a její manžel Jeff Greenstein na Innogy party během 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. (2026)
Autor: Pavel Dvořák, Tilen Vajt, Expres.cz
Stella Janáčková vyrazila do společnosti se svou maminkou Aňou Geislerovou. (Karlovy Vary, 7. července 2026)
Autor: Profimedia.cz
Stella Janáčková a Aňa Geislerová, 2025
Autor: Pavel Dvořák, Tilen Vajt
KVIFF 2026, exkluzivní módní přehlídka, kterou L’Oréal Paris pořádá ve spolupráci s módní značkou Anamé, Anna Geislerová
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Ani Jan Polívka, syn herečky Chantal Poullain a Bolka Polívky, si nenechal ujít letošní filmový festival. (Karlovy Vary, červenec 2026)
Autor: Tilen Vajt/Pavel Dvořák
Bolek Polívka a jeho syn Jan společně při pražské premiéře hry Anděl v lihu (13. února 2026)
Autor: Zezulka Tomáš, ČTK
Herec Bolek Polívka s manželkou na závěrečném ceremoniálu KVIFF (11. července 2026 )
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Dcera herečky Veroniky Žilkové Kordula Stropnická se po delší době objevila ve společnosti. Nechyběla na módní přehlídce návrhářky Martiny Pipkové Loudové. (Karlovy Vary, červenec 2026)
Autor: Pavel Dvořák, Tilen Vajt
Velká rodina Veroniky Žilkové. Zleva: syn Vincent Navrátil, vedle pak jeho poloviční sestra Agáta Hanychová, následuje matka Veronika Žilková, za ní stojí další syn Cyril Navrátil, pak Jan Herclík (Veronika Žilková ho adoptovala spolu s jeho sestrou Markétou), druhá zprava je nejmladší dcera Kordula Stropnická a vedle ní stojí vnuk Kryšpín, syn Agáty a bývalého hráče amerického fotbalu Miroslava Dopity. „S Kryšpínem mám nejlepší vztah ze všech mužů v mém životě,“ tvrdí jeho babička. (2025)
Autor: Profimedia.cz
Módní přehlídka značky BANDI během filmového festivalu KVIFF 2026 v Karlových Varech, Veronika Žilková
Autor: Tilen Vajt, Pavel Dvořák
Báru Basikovou doprovodil do Varů syn Theodor. Zpěvačka má také dvě dospělé dcery, ty se však pozornosti médií spíše vyhýbají. (Karlovy Vary, červenec 2026)
Autor: ČTK
Bára Basiková s Petrem Polákem a jejich synem Theodorem. Polák byl její třetí manžel, rozvedli se v roce 2018. (archivní foto)
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Bára Basiková na závěrečném ceremoniálu KVIFF v karlovarském Hotelu Thermal. (11. července 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Josefína Prachařová, dcera Lindy Rybové a Davida Prachaře (Karlovy Vary, červenec 2026)
Autor: Profimedia.cz
Také František Prachař, syn herců Lindy Rybové a Davida Prachaře, se letos objevil mezi známými tvářemi na filmovém festivalu. ( (Esprit Club, Karlovy Vary 2026)
Autor: Instagram @espritdnes, foto: Benedikt Renč
Linda Rybová se synem Františkem, dcerami Rozálií a Josefínou a s Marianou Prachařovou, 2024
Autor: Profimedia.cz
Rozálie Prachařová, Linda Rybová, František Prachař
Autor: archiv Mafra
Dcera herců Jitky Schneiderové a Davida Švehlíka Anna Sofie už loni patřila k nepřehlédnutelným tvářím festivalu. Ani letos si Vary nenechala ujít. (Karlovy Vary, červenec 2026)
Autor: Expres.cz
Jitka Schneiderová a její dcera Sofie Anna Švehlíková v pořadu Máme rádi Česko (2025)
Autor: FTV Prima
Jitka Schneiderová na zahájení 60. ročníku filmového festivalu Karlovy Vary. (3. července 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Prokop Zach, syn herce Romana Zacha, si užíval festivalovou atmosféru v Esprit Clubu. (Karlovy Vary, červenec 2026)
Autor: Instagram @prokop_zach
Roman a Prokop Zachovi v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (4. listopadu 2025)
Autor: Teki Shine/FTV Prima
Roman Zach a jeho syn Prokop Zach v pořadu Máme rádi Česko (2024)
Autor: FTV Prima
Ester Geislerová je maminkou jednadvacetiletých dvojčat Mii Rosy a Jana Etienna. Její syn už dávno není malý a ve Varech letos budil pozornost. Zcela vpravo na snímku je hereččin partner Martin Hronský Krupa. (Karlovy Vary, červenec 2026)
Autor: HerminaPress
Ester Geislerová v Karlových Varech na akci Bubbles & Sunshine (4. července 2026)
Autor: Herminapress
Herečka Alena Mihulová dorazila na festival s dcerou Karolínou Kachyňovou, kterou má se zesnulým režisérem Karlem Kachyňou. (Karlovy Vary, červenec 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Karolína Kachyňová a Alena Mihulová v Karlových Varech (2026)
Autor: Lenka Hatašová
Herečka Alena Mihulová (Karlovy Vary, 4. července 2026)
Autor: Lenka Hatašová
Americký herec Jeffrey Wright vzal na slavnostní zakončení festivalu svou dceru Juno. Společně se prošli po červeném koberci. (Karlovy Vary, červenec 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Americký herec Jeffrey Wright převzal Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary. (11. července 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Syn Kevina Bacona a Kyry Sedwickové, Travis Bacon, doprovodil své slavné rodiče na karlovarský festival. Letos byl v Čechách už potřetí. (10. července 2026).
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Kevin Bacon přijel do Karlových Varů s rodinou. Na závěrečném červeném koberci ho doprovodil syn Travis s partnerkou. (Karlovy Vary, červenec 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Andrea Bartošková se synem Janem Bartoškou dorazili na slavnostního otevření 60. filmového festivalu v Karlových Varech. (3. července 2026)
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Jiří Bartoška a jeho syn Janek, 2015
Autor: Herminapress
Andrea Bartošková ukázala na slavnostním zakončení filmového festivalu svou vnučku, která byla hvězdou červeného koberce. (Karlovy Vary, 11. července 2026)
Autor: Profimedia.cz
Anna Dvořáková, dcera herců Jiřího Dvořáka a Barbory Munzarové, zapózovala fotografům Esprit Clubu. (Karlovy Vary, červenec 2026)
Autor: Instagram @espritdnes, foto: Vojtěch Plhák
Herec Jiří Dvořák s dcerou Annou na premiéře inscenace Jak starý je měsíc
Autor: Divadlo Ungelt