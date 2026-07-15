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Pořízková ukázala syny. Ocaskovi prozradili, jestli mluví česky a mají rádi pivo
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Pořízková ukázala syny. Ocaskovi prozradili, jestli mluví česky a mají rádi pivo
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Zpěvačka Helena Vondráčková (79) fanouškům ukázala svůj milovaný hausbót na Slapské přehradě, který už řadu let považuje za svůj druhý domov. Jakmile skončí pracovní povinnosti, stěhuje se tam s...
Filmový festival a party, to k sobě patří. Během letošního 60. ročníku karlovarského festivalu se pořádalo už několik večírků. Zatímco na některé byl předepsaný dress code, na jiných to bylo...
Kolumbijská zpěvačka Shakira (49) si mezi koncerty svého světového turné dopřála chvíli odpočinku. Paparazzi ji zachytili u vody v Miami v červených bikinách s třásněmi. Fotografie okamžitě vzbudily...
Bývalý herec filmů pro dospělé Robert Rosenberg si léto užívá naplno. Se svou partnerkou Janičkou vyrazil večer na motorce k jezeru Lhota, kde oba odložili plavky a osvěžili se koupelí bez jediného...
Slovenská pěvecká legenda Marika Gombitová (69) udělala svým fanouškům radost nečekaným střípkem ze soukromí. Na sociálních sítích zveřejnila fotografii z dovolené u moře, na které působí usměvavě,...
Za úsměvem oblíbeného herce se skrýval příběh, o kterém dlouho nikdo nevěděl. Herec Sam Neill teprve před pár lety odhalil, že je jeho rodina mnohem složitější, než se zdálo. Svého prvorozeného syna...
Slovenská herečka Zdena Studenková (72) se ostře pustila do české kinematografie i některých českých hereček. Nelíbí se jí současný trend přirozeného vzhledu před kamerou. Herečky označila za...
Letošní ročník soutěže Muž roku zná své finalisty. O titul, ceny a možnost reprezentovat Česko na světových soutěžích krásy zabojuje dvanáct pánů. Podívejte se, kdo se 21. srpna v Náchodě utká v boji...
Film Odyssea si už odbyl velké premiéry s účastí hlavních představitelů v Londýně, Paříži i New Yorku. Na všech zářila především představitelka bohyně Athény Zendaya (29). Vždy přišla na červený...
Herečka Anna Kadeřávková (29) si pobyt v Mexiku, kam vyrazila za fotbalem, pořádně užila. Na Instagramu se podělila o sérii vzpomínkových snímků a hned první fotografií v bikinách upoutala pozornost...
Americká herečka Sydney Sweeney se proslavila především díky rolím Cassie Howardové v seriálu Euforie, či Olivie Mossbacherové v minisérii Bílý lotos. V současnosti se věnuje i návrhářství spodního...
Měl to být výlet na otočku, ale nakonec z toho byly tři dny plné skvělých zážitků. Nejprve Monika Absolonová vystoupila jako modelka na přehlídce Martiny Pipkové Loudové a den nato se dojímala nad...
Karlovarský filmový festival není jen přehlídkou známých herců, zpěváků a modelek. Letos na sebe strhli pozornost také jejich potomci. Fanoušky zaujali například Kordula Stropnická, Jan Polívka,...
Kim Kardashionová (45) a závodník Formule 1 Lewis Hamilton (41) už svůj vztah netají. Vyrazili na dovolenou k jezeru v Idahu s dětmi Kim Kardashianové, která sdílela fotky včetně selfie, kde je v...
Bývalá pornoherečka Dolly Buster (56) se vrací před kamery v rámci německé reality show Villa der Versuchung, v níž 14 známých osobností tráví čas v luxusní vile v Thajsku a musí odolat řadě...
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Jen několik dní po promoci na univerzitě v St Andrews má lady Louise Mountbatten-Windsorová další důvod k oslavám. Dvaadvacetiletá neteř krále Karla III. převzala ve skotském Paláci Holyroodhouse...
Modelka Natálie Jirásková (21) a tenista Tomáš Macháč (25) dál přiživují spekulace o novém vztahu. Ačkoli ani jeden z nich společnou fotografii nezveřejnil a k údajnému románku se veřejně...