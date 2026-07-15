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OBRAZEM: Kordula, syn Bolka Polívky i dcera Verešové. Děti slavných ovládly Vary

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Dcera Geislerové, syn Polívky i Kordula Stropnická. Děti slavných ovládly Vary.... Vanessa Volopichová v Karlových Varech na večírku Progresus (7. července 2026) Andrea Verešová, Daniel Volopich a jejich dcera Vanessa Volopichová v Karlových... Jan Čenský se synem Matyášem (MFF Karlovy Vary 2026 přehlídka Martina Pipková... Matyáš Čenský a jeho otec Jan Čenský (2018) Módní přehlídka značky BANDI během filmového festivalu KVIFF 2026 v Karlových... Zpěvačka Tereza Černochová s dcerou Laurou (Karlovy Vary, 3. července 2026) Tereza Černochová a její dcera Laura Synové Pavlíny Pořízkové: Jonathan Raven Ocasek a jeho bratr Oliver Orion... Pavlína Pořízková a její synové Oliver Orion a Jonathan Raven Ocaskovi v... Pavlína Pořízková a její manžel Jeff Greenstein na Innogy party během 60.... Stella Janáčková s maminkou Aňou Geislerovou (Karlovy Vary, 7. července 2026)
Karlovarský filmový festival není jen přehlídkou známých herců, zpěváků a modelek. Letos na sebe strhli pozornost také jejich potomci. Fanoušky zaujali například Kordula Stropnická, Jan Polívka, dcera Andrey Verešové Vanessa Volopichová nebo syn Kevina Bacona Travis. Podívejte se, které další děti slavných rodičů vyrazily do Varů.

Pořízková ukázala syny. Ocaskovi prozradili, jestli mluví česky a mají rádi pivo

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OBRAZEM: Kordula, syn Bolka Polívky i dcera Verešové. Děti slavných ovládly Vary

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