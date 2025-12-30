DĚTI ROKU 2025: Meda, Kornelius, Arien i Aries. Mnohé celebrity jména dětí tají

LEDEN 2025 Kryštof, Athena Elizabeth Rose, Tove Jane a Ke’alla Coral
Snowboardistka Eva Adamczyková (32) a herec Marek Adamczyk (38) se v lednu stali rodiči. Narození jejich prvního potomka na sociálních sítích oznámil Český olympijský tým. „Je to kluuuk! Vítej na světě, Kryštofe! Gratulujeme a přejeme hodně zdraví a štěstí, Evo a Marku!“ napsali na Instagramu Český olympijský tým a Svaz lyžařů ČR.
Britská princezna Beatrice (37) se v lednu stala dvojnásobnou maminkou. S manželem Edoardem Mapellim Mozzim (42) se dočkali další dcery, která přišla na svět předčasně. Holčička dostala jméno Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi a je 11. v pořadí nástupnictví na britský trůn.
Hned dvě seriálové hvězdy se začátkem roku pochlubily přírůstky do rodin. Lily Collinsová (36) se stala maminkou díky náhradní matce. S manželem Charliem McDowellem (42) mají dceru, která dostala jméno Tove Jane.
Herec Milo Ventimiglia (48) s manželkou Jarah Mariano (42), kterou si vzal za manželku v roce 2023, mají spolu první dítě. Modelka na Instagram dala fotku nožiček miminka vedle malých tlapek jejich pejska. Radostnou novinou se novopečení rodiče pochlubili jen několik týdnů poté, co přišli o svůj domov v Malibu při ničivých požárech v Los Angeles. „Bez domu, ale nikdy bez domova. Vítej tady Ke’ala Coral Ventimiglia, 23. ledna 2025,“ napsala na sociálních sítích.
Tatínkem se stal také Henry Cavill (42). Jeho partnerka Natalie Viscuso přivedla na svět holčičku. Herec si ovšem střeží soukromí a jméno své dcery zatím neprozradil.