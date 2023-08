Zachránila mě víra, říká o boji se závislostí Dennis Quaid

„Jsem vděčný za to, že tu ještě jsem. Jsem vděčný za to, že žiju. Je důležité si opravdu užívat svou jízdu životem, jak nejvíc můžete, protože je mnoho výzev a překážek, které vás srážejí,“ říká Quaid.

Pro něj byl největší životní překážkou boj s drogovou závislostí v osmdesátých letech. Tehdy sám nastoupil do léčebny. „Pamatuji si, že jsem přišel domů a měl jsem zážitek z bílého světla. Viděl jsem se buď mrtvý, nebo ve vězení, nebo že jsem ztratil všechno, co jsem měl, a to jsem nechtěl,“ vzpomíná herec.

Obrátil se potom ke křesťanské víře, a to mu podle jeho slov zachránilo život. „Když skončíte se závislostí, potřebujete něco, co zaplní tu díru. Něco, co skutečně funguje,“ vysvětluje. Začal tehdy číst náboženské texty. Nejen Bibli, ale i Korán nebo Píseň Vznešeného, což je posvátná kniha hinduismu. Napsal tehdy píseň On My Way to Heaven.

Teprve potom prý dokázal mít skutečné vztahy s lidmi. Oženil se s herečkou Meg Ryanovou a v roce 1992 se jim narodil syn Jack, který je dnes také herec. Po deseti letech manželství se rozvedli a v roce 2004 se Quaid oženil s Kimberly Buffingtonovou, s níž má patnáctiletá dvojčata Thomase a Zoe. Jejich manželství se rozpadlo v roce 2018 a o dva roky později se Quaid znovu oženil, tentokrát s Laourou Savoie.

„Jsem šťastnější, než jsem kdy byl,“ uzavřel Dennis Quaid, který je známý z filmů Dračí srdce, Past na rodiče, Vítězové a poražení nebo Frekvence. Kromě toho, že je velmi obsazovaným hercem, je také hudebníkem, scénáristou a pilotuje letadlo.