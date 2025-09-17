Dělala jsem sendviče i pro jeho prostitutky, vzpomíná exmanželka Charlieho Sheena

Hercova bývalá manželka Denise Richardsová v dokumentu z díly Netflixu popsala těžké období po jejich rozvodu. Vzpomínala například, jak Sheen jednou nepřišel dva dny na natáčení seriálu Dva a půl chlapa a štáb ji požádal, aby ho šla zkontrolovat, protože nereagoval na jejich telefonáty.
„Pořád mi volali, abych ho dotáhla na natáčení. Když už byli vyloženě zoufalí, tak prosili: Můžeš, prosím tě, jít k němu do pokoje a zjistit, jestli je ještě vůbec naživu? Už jsme ho několik dní neviděli,“ popsala Richardsová.
„A tak jsem šla a bušila na dveře, které byly většinou zamčené. A bušila jsem pořád dokola. Křičela jsem: Otevři sakra ty blbý dveře,“ vzpomínala. Jindy se Richardsová rozhodla udělat partnerovi jídlo a přinést mu ho osobně. U Sheena byl tehdy na návštěvě i jeho herecký kolega Jon Cryer (60).
„Přišla jsem domů a začala jsem dělat sendviče. Jon přišel a byl viditelně velmi nervózní a ptá se: Co to děláš? A já: No, Charlie už dlouho nic nejedl, tak mu tady dělám sendviče,“ dodala s tím, že najednou viděla, jak dolů po schodech schází tři prostitutky.
„Pamatuju si, jak se mě Jon zeptal: Těm taky děláš sendviče? A já na to, že jo. Co mám jako říct? Promiňte, kvůli tomu, čím se živíte, nedostanete jeden z mých sendvičů s majonézou, hořčicí, krůtím, sýrem a salátem?“ řekla se smíchem s tím, že tehdy jí to samozřejmě tak vtipné nepřipadalo.
|
Drogy, rychlá auta a nevázaný sex. Šedesátník Charlie Sheen už seká latinu
„Jen jsem se snažila pomoct, aby byl v pořádku,“ dodala herečka, která má s hvězdou filmu Wall Street dcery Sami (21) a Lolu (20).
Richardsová zavzpomínala také na to, že to byla právě ona, kdo herci poradil a doporučil, aby se nechal otestovat na HIV. V roce 2011 si totiž začala všímat, že je Sheen stále nemocný. „On si myslel, že jen potřebuje detox od kokainu, ale já trvala na tom, že jde o něco vážnějšího a musí k doktorovi na testy,“ říká.
„Na detoxu jsem ho totiž viděla už několikrát a poznala jsem, že tohle bylo jiné. Věděla jsem, že něco je špatně. Nechtěla jsem ho vyděsit, ale pak jsem se ho musela zeptat, kdy se naposledy nechal testovat na HIV,“ popsala.
Že je HIV pozitivní, zjistil Sheen v roce 2015. Prohlásil tehdy, že se mu velmi ulevilo, protože nemoc byla v té době už léčitelná.
Charlie Sheen a Denise Richardsová se vzali po krátkém vztahu v roce 2002. O tři roky později se rozvedli.
V roce 2008 se Sheen oženil s herečkou Brooke Muellerovou (48), se kterou rok po svatbě přivítali na svět dvojčata Boba a Maxe. Pár tvořili do roku 2011, pak přišel rozvod.