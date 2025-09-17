Dělala jsem sendviče i pro jeho prostitutky, vzpomíná exmanželka Charlieho Sheena

Autor: ,
  12:15
Americký herec Charlie Sheen (60) v novém dokumentu s názvem Alias Charlie Sheen odhalil těžké životní chvíle a zavzpomínal na nelehký boj se závislostí. Jeho bývalá manželka, herečka Denise Richardsová (54) v něm připomněla dobu, kdy připravovala jídlo nejen pro tehdejšího manžela, ale i prostitutky, které byly u nich doma pravidelnými hosty.
Denise Richardsová

Denise Richardsová | foto: Instagram @ deniserichards

David Duchovny a Charlie Sheen v New Yorku (8. září 2025)
Denise Richardsová
Charlie Sheen s dcerami Lolou a Sami a exmanželkou Denise Richardsovou.
Denise Richardsová
36 fotografií

Hercova bývalá manželka Denise Richardsová v dokumentu z díly Netflixu popsala těžké období po jejich rozvodu. Vzpomínala například, jak Sheen jednou nepřišel dva dny na natáčení seriálu Dva a půl chlapa a štáb ji požádal, aby ho šla zkontrolovat, protože nereagoval na jejich telefonáty.

Charlie Sheen s dcerami Lolou a Sami a exmanželkou Denise Richardsovou.

„Pořád mi volali, abych ho dotáhla na natáčení. Když už byli vyloženě zoufalí, tak prosili: Můžeš, prosím tě, jít k němu do pokoje a zjistit, jestli je ještě vůbec naživu? Už jsme ho několik dní neviděli,“ popsala Richardsová.

Denise Richardsová
David Duchovny a Charlie Sheen v New Yorku (8. září 2025)
Denise Richardsová
Charlie Sheen s dcerami Lolou a Sami a exmanželkou Denise Richardsovou.
36 fotografií

„A tak jsem šla a bušila na dveře, které byly většinou zamčené. A bušila jsem pořád dokola. Křičela jsem: Otevři sakra ty blbý dveře,“ vzpomínala. Jindy se Richardsová rozhodla udělat partnerovi jídlo a přinést mu ho osobně. U Sheena byl tehdy na návštěvě i jeho herecký kolega Jon Cryer (60).

„Přišla jsem domů a začala jsem dělat sendviče. Jon přišel a byl viditelně velmi nervózní a ptá se: Co to děláš? A já: No, Charlie už dlouho nic nejedl, tak mu tady dělám sendviče,“ dodala s tím, že najednou viděla, jak dolů po schodech schází tři prostitutky.

„Pamatuju si, jak se mě Jon zeptal: Těm taky děláš sendviče? A já na to, že jo. Co mám jako říct? Promiňte, kvůli tomu, čím se živíte, nedostanete jeden z mých sendvičů s majonézou, hořčicí, krůtím, sýrem a salátem?“ řekla se smíchem s tím, že tehdy jí to samozřejmě tak vtipné nepřipadalo.

Drogy, rychlá auta a nevázaný sex. Šedesátník Charlie Sheen už seká latinu

„Jen jsem se snažila pomoct, aby byl v pořádku,“ dodala herečka, která má s hvězdou filmu Wall Street dcery Sami (21) a Lolu (20).

Richardsová zavzpomínala také na to, že to byla právě ona, kdo herci poradil a doporučil, aby se nechal otestovat na HIV. V roce 2011 si totiž začala všímat, že je Sheen stále nemocný. „On si myslel, že jen potřebuje detox od kokainu, ale já trvala na tom, že jde o něco vážnějšího a musí k doktorovi na testy,“ říká.

Valeria Golinová a Charlie Sheen ve Žhavých výstřelech 2

„Na detoxu jsem ho totiž viděla už několikrát a poznala jsem, že tohle bylo jiné. Věděla jsem, že něco je špatně. Nechtěla jsem ho vyděsit, ale pak jsem se ho musela zeptat, kdy se naposledy nechal testovat na HIV,“ popsala.

Že je HIV pozitivní, zjistil Sheen v roce 2015. Prohlásil tehdy, že se mu velmi ulevilo, protože nemoc byla v té době už léčitelná.

Charlie Sheen a Denise Richardsová se vzali po krátkém vztahu v roce 2002. O tři roky později se rozvedli.

V roce 2008 se Sheen oženil s herečkou Brooke Muellerovou (48), se kterou rok po svatbě přivítali na svět dvojčata Boba a Maxe. Pár tvořili do roku 2011, pak přišel rozvod.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Slovenská influencerka Bianka napodobila Biancu Censori. Ukázala se téměř nahá

„Dnes možná padnou internety,“ avizovala slovenská influencerka Bianka Rumanová před večírkem televize Joj. Vzbudit pozornost se jí nakonec povedlo a na představení nové reality show o influencerech...

Tenista Alcaraz randí se starší modelkou. Práskla to její sestra, je z něj paf

Když se modelka Brooks Naderová (28) ukázala v publiku na turnaji US Open, začalo se spekulovat o tom, že randí s jedním z tenistů. Původně ji bulvár spojoval s Jannikem Sinnerem (24). Její sestra...

Misska a vědkyně Michaela Tomanová předvedla sexy postavu v plavkách

Miss Universe Česko 2025 Michaela Tomanová (27) sklízí jeden úspěch za druhým. V Brazílii se zúčastnila jako jedna z mála vybraných světových Miss Universe přehlídek pro známé brazilské návrháře....

Padesátnice Longoria předvedla na španělské pláži skvělou postavu v bikinách

Herečka Eva Longoria (50) vyrazila na pláž se svým manželem Josém Bastónem (57) a sedmiletým synem Santiagem. Herečka v černých bikinách předvedla postavu, jakou by jí mohly závidět o polovinu mladší...

Móda z Emmy: Sexy výstřihy i podivné kreace. Pánové se nebáli extravagance

Na udílení cen Emmy v Los Angeles se opět sešla filmová smetánka. Většina dam vynesla honosné róby, nechyběly i sexy výstřihy, pánové kromě klasiky zvolili i extravagantnější modely. Našly se ovšem i...

Soukromí Roberta Redforda: dvě manželky a zástup zamilovaných kolegyň

Robert Redford, jedna z nejzářivějších hollywoodských hvězd, proslul svým šarmem a hereckým talentem. Přestože si po celý život pečlivě chránil své soukromí, čas od času se podařilo nahlédnout do...

17. září 2025  16:53

„Zůstaň doma, starče!“ Příkrá slova na adresu Jiřího Dvořáka ve StarDance Tour

Účast ve StarDance tour, která začíná 27. září 2025, přislíbili nejen čerství králové a královny tanečního parketu, ale i účastníci starších řad. A mnohé od jejich účasti ve StarDance dělí několik,...

17. září 2025  15:30

Miss World Krystyna Pyszková je maminkou. Porod se jí podařilo utajit

Česká vítězka světové soutěže krásy Miss World Krystyna Pyszková (26) je maminkou. S miliardářem Byronem Baciocchim mají dceru Auroru. Modelka své první dítě přivedla na svět před pár dny v Česku,...

17. září 2025  13:09,  aktualizováno  15:06

Jsem šťastná, říká Nývltová o svatbě s Ramadanem. V Česku ale neplatí

Zpěvačka Kamila Nývltová (36) a její snoubenec Eddie Ramadan (36) se vzali. Pochlubili se tím na sociálních sítích. Jejich syrská svatba ovšem v Česku neplatí a příští rok proto budou mít ještě jednu.

17. září 2025  14:30

Dělala jsem sendviče i pro jeho prostitutky, vzpomíná exmanželka Charlieho Sheena

Americký herec Charlie Sheen (60) v novém dokumentu s názvem Alias Charlie Sheen odhalil těžké životní chvíle a zavzpomínal na nelehký boj se závislostí. Jeho bývalá manželka, herečka Denise...

17. září 2025  12:15

Princezna Kate ctí královskou symboliku. Na pohřbu měla perly Alžběty II.

Princezna Kate na úterním pohřbu a zádušní mši za vévodkyni z Kentu Katharine opět ukázala, že ctí dlouholeté královské tradice a symboliku. Měla šperky z perel, které jsou v Británii spojovány se...

17. září 2025  11:06

Redford s Newmanem si prováděli různé žertíky. Nejlepší byl s vrakem porsche

V Hollywoodu je plno hvězdných přátelství, ale jen málokteré se může rovnat tomu, jaké měli Robert Redford a Paul Newman. Poprvé se potkali při natáčení filmu Butch Cassidy a Sundance Kid, podruhé v...

17. září 2025  10:17

Markéta Konvičková se změnila k nepoznání, bojuje s onkologickým onemocněním

Markéta Konvičková (31) už přes šest let bojuje s vzácným nádorovým onemocněním, které se projevuje i na jejím vzhledu. Zpěvačka nyní vyrazila po delší době pracovně do společnosti po boku svého...

17. září 2025  9:02

Nemám mikrovlnku ani fritézu, ale pronikám do umělé inteligence, říká Pohlreich

Slavný šéfkuchař Zdeněk Pohlreich se v Show Jana Krause nechal slyšet, že je „blbej“ na používání techniky v kuchyni. Moderní technologie mu ale úplně cizí nejsou. Dokonce má alternativní identitu v...

17. září 2025

Musel jsem líbat přítele své sestry, prozradil nejmladší z rodu Prachařů

Syn Davida Prachaře a Lindy Rybové František (17) pokračuje v rodinné tradici. Ačkoli rodiče nechtěli, aby šel na konzervatoř, nic jiného jim nezbylo. V show 7 pádů Honzy Dědka prozradil, v čem ho...

17. září 2025

Podstoupím asistovanou sebevraždu, trpím demencí, oznámil spisovatel Munsch

Kanadský autor dětských knih Robert Munsch (80), známý mimo jiné díky knize o dospívání s názvem Nepřestanu tě milovat, oznámil, že podstoupí asistovanou sebevraždu. V roce 2021 mu byla...

16. září 2025  17:30

Zapálený hrad a profík Růžičková, vzpomíná Blanarovičová na natáčení pohádky

Premium

Nesporné hudební i herecké vlohy prokázala Yvetta Blanarovičová v řadě rolí jak před kamerou, tak i na jevištích. Dalším jejím velkým nadáním je pomáhat druhým. Do Divadla Broadway před pár dny...

16. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.