„Hlavním důvodem reaugmentace (vyjmutí a výměny prsních implantátů) a přenosu tuku do dekoltu bylo to, že se mi po dítěti výrazně změnila prsa – nebyla tak pevná a více směřovala do stran. Při konzultaci mi navíc pan doktor sdělil, že mám jedno prso větší než druhé. Necítila jsem se proto dobře a chtěla jsem je mít hlavně symetrická,“ prozradila Denisa Spergerová.

Ke svému sdělení přidala i fotografie, na kterých ukazuje, jak se její prsa po porodu změnila. „Tady je přesně vidět, jak mi jdou do stran, a zepředu jsem zase plochá. Fotka je stará přibližně půl roku po porodu,“ napsala ke snímku v bikinách.

Modelka také uvedla, že bolesti po zákroku byly mnohem menší než po první operaci. „Musím říct, že jsem se po té druhé operaci cítila daleko lépe,“ napsala. Svým fanouškům sdělila i to, že řez má v podprsní rýze a uložený pod sval a prsa jsou po nejnovějším zákroku nepatrně větší než při první operaci, kterou podstoupila v devatenácti letech.

„Měla jsem tehdy značku a velikost Motiva 340 mililitrů, teď mám na doporučení lékaře Mentor X 365 mililitrů,“ prozradila jedné ze sledujících v odpovědi na dotaz.

V devatenácti letech podstoupila Spergerová augmentaci, tedy zvětšení objemu a velikosti prsou. „Bála jsem se, že mě za to spousta lidí odsoudí, že budu mít v poměrně mladém věku udělaná prsa. Častokrát jsem ale od návrhářů slyšela, že má postava je lehce nesouměrná, protože mám ženské boky, ale úzká záda a pas. Nakonec jsem se rozhodla a nechala jsem si od paní doktorky poradit, jaká velikost by pro mě byla nejlepší. Dohodly jsme se a jsem za to ráda,“ svěřila se v rozhovoru pro iDNES v roce 2021.

