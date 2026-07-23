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Pfauserová ukázala tělo v bikinách. Dřív bych tuhle fotku smazala, říká

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  9:00
Denisa Pfauserová

Denisa Pfauserová | foto: Instagram

Herečka Denisa Pfauserová předvedla na sociálních sítích postavu v plavkách....
Elegantní provokace: Denisa sedí v krajkové podprsence na kuchyňské lince a...
Další pohled na svůdnou domácí atmosféru v retro stylu.
Denisa Pfauserová v Karlových Varech na akci The Biggest Night by BigBoard (4....
63 fotografií
Herečka Denisa Pfauserová (37) se nebojí na sociálních sítích ukázat své tělo bez filtrů, retuše, make-upu a v nelichotivé póze. Sama přiznala, že ještě před pár lety by takovou fotku nezveřejnila, ale teď už ví, jak může mladým holkám uškodit nereálná představa o ženském těle.

„Ještě před pár lety bych tu fotku okamžitě smazala. Teď se gebim u toho, když ji veřejně postuju,“ napsala Pfauserová ke snímku, kde sedí na gauči v plavkách bez make-upu, v pozici, která postavě zrovna nelichotí.

Snímek, který pořídila její kamarádka, nechala na sociální síti záměrně, aby ukázala, jak vypadá normální tělo bez příkras a pózování pro dokonalou fotku. „Sama jsem si dřív na každý návštěvě dala přes břicho polštář a nevycházela na ulici nenalíčená. Ale moje hodnoty jsou někde jinde, než v plochém břiše a dokonalém makeupu,“ píše herečka.

„A nebojte, taky si umím stoupnout na fotku tak, že budu vypadat jako Twiggy. Jenže taky vím, kolik tenhle špatný vzor může udělat paseky,“ sdělila Pfauserová a všem svým sledujícím ženám vzkázala, že jsou krásné.

Už v minulosti neváhala herečka zveřejnit fotku v plavkách u vodopádu, ačkoli špatné osvětlení snímku zdůraznilo její celulitidu. „Řekla jsem si, že to musím hned smazat, to nesmí nikdo vidět. A pak si říkám… ho*no, ho*no, slavný soude! Jen ať to každej vidí! Takhle totiž doopravdy vypadá zdravé ženské tělo, i když nám svět se sociálními sítěmi v čele snaží vnutit, že to tak není,“ napsala k fotkám herečka, která se soustavně snaží bořit stereotypy krásy, které si mladé dívky dělají z dokonalých fotek na sociálních sítích, které bývají kombinací světla, pózy, ale často i filtru a retuše a dávají zcela zkreslený obrázek.

Denisa Pfauserová
Herečka Denisa Pfauserová předvedla na sociálních sítích postavu v plavkách. (březen 2026)
Elegantní provokace: Denisa sedí v krajkové podprsence na kuchyňské lince a pije mléko.
Další pohled na svůdnou domácí atmosféru v retro stylu.
63 fotografií

Na Instagramu má Pfauserová 220 tisíc sledujících a ti vesměs chválí její snahu vymezit se vedle „našpulených“ fotek z dovolených, jakých je plný Instagram, i její schopnost udělat si legraci sama ze sebe.

„Myslím, že tuhle fotku pošlu do všech castingovek. Třeba z toho bude další princezna,“ napsala k fotce s humorem představitelka princezny Řachandy.

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