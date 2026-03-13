Když se Denisa Pfauserová poprvé podívala na své snímky v plavkách, její reakce byla prý spontánní a nekompromisní. „Říkám si: ‚Ty krávo, já mám celulitidu jak hovado!‘“ přiznala bez obalu. Nejprve ji napadlo fotografie okamžitě smazat, aby je nikdo neviděl. Nakonec si to ale rozmyslela a rozhodla se udělat pravý opak.
|
Po porodu mám jedno prso větší, prý je to normální, říká Denisa Pfauserová
„Pak si říkám, jen ať to každý vidí,“ napsala herečka. Podle ní totiž právě takto ve skutečnosti vypadá zdravé ženské tělo, i když sociální sítě často vytvářejí dojem, že by mělo být dokonalé jako po úpravách ve photoshopu a bez jakýchkoliv nedokonalostí.
Pfauserová zároveň připomněla, že celulitida je naprosto běžná věc a podle odhadů ji má až devadesát procent žen. Tukové zásoby nejsou jen estetickou záležitostí, ale mají i biologickou funkci. Slouží například jako energetická rezerva během těhotenství a kojení, chrání matku i plod a podílejí se na produkci estrogenu, který souvisí s plodností. Roli hraje také samotná struktura ženské kůže, která je tenčí než mužská a obsahuje více tukové tkáně.
Velkou roli v hereččině rozhodnutí sdílet fotografie v plavkách sehrálo i mateřství. Pfauserová uvedla, že každý den sleduje, jak ji její malé dítě pozoruje a napodobuje vše, co dělá. Nechce proto, aby vyrůstalo s pocitem, že by se jeho máma měla za své tělo stydět.
„Chci, abych dceři předala to, že se mám ráda taková, jaká jsem,“ vysvětlila. Podle ní je důležité ukazovat dětem, že je v pořádku a normální mít pár kilo navíc, různé nedokonalosti, nebo jako mnoho žen každé prso jinak velké.
|
Ženy, které porodily, jsou obrovské hrdinky, míní Denisa Pfauserová
„Jednou se takhle na sebe bude dívat i ona a každá máma si určitě přeje, aby její dítě bylo samo se sebou spokojené. Tak pojďme tento řetězec střihnout a začít u sebe,“ vzkázala Denisa Pfauserová svým sledujícím.
Svůj příspěvek zakončila s nadsázkou. Kdyby byla fotografkou, poslední snímek by prý nazvala „Mateřství bez obalu“. Přiznala, že dobře ví, že jde svým příspěvkem „hodně s kůží na trh“, ale věří, že mnoho lidí podobnou upřímnost ocení. V prostředí sociálních sítí plném filtrů a dokonalých póz může podle ní právě takový moment představovat potřebný „reality check“.