Vím, že nejsem tlustá. Takhle vypadá normální tělo, říká Denisa Pfauserová

„Ještě před pár lety bych tu fotku okamžitě smazala. Teď se gebím u toho, když ji veřejně postuju. Já vím, že nejsem tlustá, a nepotřebuju ani nijak ubezpečovat, že jsem krásná bohyně. Vím i to. Jen bych si přála, aby všechny ženy a hlavně mladý holky věděly, že takhle vypadá normální ženské tělo, i když nám socky ukazujou něco jinýho,“ napsala herečka na Instagramu.
Prozradila také, že sama si dřív na každé návštěvě dala přes břicho polštář a nevycházela na ulici nenalíčená. Ale její hodnoty jsou teď už prý někde jinde než v plochém břiše a dokonalém make-upu.
„A nebojte, taky si umím stoupnout na fotku tak, že budu vypadat jako Twiggy. Jenže taky vím, kolik tenhle špatný vzor může udělat paseky. Takže děvuchy, já vím, že to všechny všude slyšíte a přijde vám to jak tisíckrát omletý klišé, ale všechny jsme krásný, fakt,“ uvedla.
Podle Pfauserové měla fotka obrovské ohlasy. Kamarádka chtěla herečce ukázat, jak moc jí to sluší. Další kamarád pak snímek upravil tak, že herečka na něm pije vodku. „Kamarády si člověk prostě nevybírá,“ dodala Denisa Pfauserová a přidala vysmáté smajlíky.
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23. dubna 2025