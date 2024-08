Čekáme, až dcera doroste do role družičky, vtipkuje Pfauserová o svatbě

„V dnešní době se to hodně řeší, jestli dětem lhát, že dárky nosí Ježíšek, anebo říct pravdu,“ říká herečka, kterou k této trošku předčasné úvaze dovedlo zkoušení hry Laponsko v divadle Metro.

„V té hře je kolem toho taková polemika a abych pravdu řekla, sama nevím, na kterou stranu se přiklonit,“ uvažuje nahlas. „Pokud dítěti lžete, pak ohrožujete vaši vzájemnou důvěru. I psychologové se na to ale dívají různě. Naštěstí Naile je teprve rok, takže Vánoce ještě moc neprožívá a nemusím jí zatím nic vysvětlovat.“

Sama jako dítě doma slýchávala, že dárky nosí Ježíšek. „Už si ani nepamatuji, jak jsem zjistila, že je to jinak. Ale neřekla bych, že jsem se to dozvěděla ze dne na den, spíš jsem to postupně tak nějak vytušila,“ zavzpomínala.

Se svým partnerem se o tom zatím ještě nebavila, takže jeho názor nezná. K výchově malé Naily chce každopádně přistupovat intuitivně. Nepředpokládá, že by kvůli podobným „problémům“ vyhledávala psychologa.

Každopádně Naila je dítě za odměnu. „Povahově je úplný božan. Ráno se vzbudí a celý den se směje. Pak si večer lehne a usne, ani ji nemusíme složitě uspávat. Neměla bolení zoubků, netrápily ji prdíky, nic takového. Pro mě je mateřství procházkou růžovým sadem, takže si ho užívám. Samozřejmě, že se taky občas nevyspím, když se malá v noci budí, ale to k tomu patří,“ míní.

Vzhledem k tomu, že Nailu rodila císařským řezem, doporučili jí lékaři mít mezi prvním a druhým těhotenstvím větší časový odstup. „Správně bych měla ještě půl roku počkat, ale necháváme to plynout,“ prozradila Denisa, že se druhému potomkovi nebrání.

Manželé zatím s Martinem Kučerou nejsou. Herečka se nechtěla vdávat záhy po rozvodu. „V médiích byly ještě v oběhu fotky z předešlé svatby, tak by mi to přišlo jako vytloukání klínu klínem. Teď už jsou to tři roky od mé první svatby, ale ona je to spíš otázka na mého partnera, kdy se vyjádří. Momentálně říkáme, že čekáme, až nám dcera doroste do družičky,“ vysvětluje Pfauserová.

Partner se věnuje marketingu a protože je na volné noze, může pracovat z domova. Tím pádem se Denisa mohla vrátit i do práce. Točí seriál Zoo, kde hraje Mariku, manželku padoucha Kamila Ovčíka v podání Jana Kopečného. „Až teď jsem díky smlouvě zjistila, že moje celé jméno je Marika Procházková,“ směje se herečka. „Ve scénáři byla pořád jenom Marika.“

Dějová linka ji svede dohromady s Denisou Nesvačilovou, která hraje Kamilovu nevlastní sestru a začnou spolu budovat rodinný byznys. „Natáčení mám dvakrát, třikrát do měsíce a večery v divadle trávím taky maximálně pětkrát v měsíci, takže to není tak strašné. Když je třeba, hlídá malou partner nebo jedna z babiček. Pro mě je práce taková udržovačka. Člověk potřebuje být naplněný ještě něčím jiným než jenom maminkováním,“ vysvětluje.

Na začátku prázdnin byla Pfauserová se svými i partnerovými rodiči v Provence. „Bylo to super, díky babičkám, které se postaraly o Nailu, jsme měli s Martinem čas i sami pro sebe,“ dodala s tím, že teď se pouze ve třech chystají k moři do Bulharska.