Lukáš Pavlásek svou ženu poznal před deseti lety na hudebně-filmovém festivalu ve Slavonicích. „Dali jsme se v baru do řeči a on mi začal vyprávět nejdelší vtip na světě a já jsem mu dala Facebook a telefonní číslo. Začali jsme se pak scházet v Praze a on byl zrovna ve StarDance a točil nějaký seriál, tak to měl náročné,“ vzpomíná Denisa Pavlásek Cingelová.

Zalíbil se jí nejen humorem, ale především svou dobrotou. „Je hodně citlivý a strašně hodný. Nepoznala jsem hodnějšího člověka. O lidech si vždy myslí to nejlepší, nevidí jejich chyby. Je taky hodně spravedlivý. To se mi na něm hrozně líbí, protože dnes jsou lidé hodně zlí a agresivní,“ říká Cingelová.

Humor je velkou součástí vztahu, ale zřejmě ne tak, jak si mnozí představují. „Máme svůj humor, jako většina párů má nějaký svůj jazyk, který nikdo jiný nechápe. Ale není to tak, jak si lidé představují, že když je komik, tak se pořád válíme smíchy. Humor je myslím přirozená součást každého vztahu, který funguje dlouhodobě,“ říká.

„Malinko zábavnější ve vztahu na té osobní rovině jsem já. Lukáš je totiž hodně přemýšlivý a zadumaný. Taky se dokáže urvat, ale obecně si myslím, že v tom vztahu jsem já ta zábavnější,“ dodává.

Své stand-upy si Pavlásek na manželce nezkouší, i když v nich občas použije něco z jejich soukromí. „Má hranici, nechce ventilovat naše úplně soukromé věci, takže se mě ani ptát nemusí. Já jsem s tím v pohodě. Občas se mě zeptá na nějaký fór. Ale když se mi zrovna nelíbí, tak myslím, že publikum, které na to jde, to takhle chce, a to je v pořádku. Ne všechny jeho stand-upy mi přijdou tak zábavné, ale chápu, proč to dělá, protože je to zábavné pro větší část lidí,“ dodává.

V nejbližší budoucnosti by rádi založili rodinu. „Největší přání do budoucna je mateřství,“ uvedla Denisa Pavlásek Cingelová.