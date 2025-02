Šok ve Vietnamu. Místo prohlídky farmy převlékala Nesvačilová postele

„Kvůli závazkům v divadle jsem měla přesně vymezený čas, kdy můžu odletět a kdy musím být zpátky a byla jsem tak vyčerpaná, že poslední, co jsem chtěla řešit, bylo zařizování letenek a ubytování. Tak jsem zadala do vyhledávače termín a jediné co mi vypadlo, byl zájezd do Vietnamu,“ vypráví herečka.

V organizaci svých dovolených se s partnerem, který je právníkem, střídají. Ale poslední dobou usoudili, že bude lepší, když je bude mít pod palcem Denisa. „My jsme totiž cestovatelé smolaři. Zvlášť Michal když něco zařizuje, tak to obvykle nedopadne. Teď jsme se například ve Vietnamu vypravili na farmu, kde se vyrábí hedvábí. Těšili jsme se na bource morušového a místo toho jsme absolvovali přehlídku ložního povlečení a školení o tom, jak se převlékají postele. Tak na to jsme teď odborníci,“ usmívá se Nesvačilová.

A nastaly i jiné situace, například někam přijeli a bylo zavřeno. Naštěstí tyto karamboly u nich nekončí hádkou. „Spíš se ptáme sami sebe, kde nastala chyba. Čím to je, že se nám pořád tohle děje. Ale on to Michal myslel dobře, jenomže taxikář, který neuměl anglicky, nás zavezl jinam a možná i záměrně. Abychom si něco koupili. Ale my máme povlečení dost. Já chtěla něco zažít a ne povlékat deky a polštáře,“ říká. Bezprostředně poté byli mrzutí, ale hned následující den si z toho začali dělat legraci a dnes dávají historku k dobru pro zasmání.

I když se jí ve Vietnamu líbilo, vracet se tam nejspíš nebude. Nicméně ráda vzpomíná na místní kuchyni. „Zatím jsem si pho (polévka), které mívám tady obden, ještě nedala. Ani bun bo nam bo (nudle s hovězím masem). Asi jsem se toho ve Vietnamu přejedla,“ vypráví.

Ale tolik odvahy, jako její partner, který si dal kobru, neměla. „Ono to tak možná nevypadá, ale jsem velmi konzervativní typ. Tohle bych nedala. Když jsem viděla ty kusy hada s kůží, co mu plavaly v polívce... Musela jsem ho pak poslat do sprchy, protože jsem to z něj neustále cítila. Ale možná to byla psychická záležitost, protože hadů a pavouků se štítím,“ přiznává. „Ale ani kuře nebylo připravené tak, jak ho znám odsud. Měla jsme ho nasekané i s kostmi a pařáty. To pro mě žádný gurmánský zážitek nebyl, ale tam to prostě patří. Na trhu byly k dostání i tepelně upravené žáby. Děkuji, nechci. Mně stačí klasika,“ dodává.

S partnerem cestují rádi, na jejich seznamu je i Peru. „Chtěla bych tam Michala vzít a ukázat mu ho tak, jak jsem to sama zažila, pokud to ještě vůbec bude možné. Byla jsem tam s partou tři týdny a hodně jsme to tam procestovali,“ vzpomíná. „Letos bychom chtěli určitě ještě do Říma a znovu do Londýna, protože tam nám taky spousta věcí nevyšla. Na vyhlášený Borough Market jsme se dostali, až když tam bylo všechno zavřené, protože jsme se zasekli na Toweru, kde jsme stříleli z kuší.“

Denisa Nesvačilová v seriálu Zoo Nové začátky (2024)

Denisa Nesvačilová točí nekonečný seriál Zoo Nové začátky, ale k její smůle postava, kterou hraje, není se zvířaty v žádném kontaktu. „Musím říct, že je mi to docela líto. Máme teď s mým seriálovým manželem (Marek Němec) veterinární ordinaci, kde bývají často štěňátka a koťata a já bych se tam hrozně ráda někdy podívala. Už jsem říkala produkci, že by bylo dobré, kdyby nám scenáristé připsali psa. Přivedla bych svého Čestmíra a nemusela ho dávat mámě na hlídání, když točím. Samozřejmě bych mu vyjednala i honorář, ale šel by na můj účet. Protože můj pejsek už mě za těch deset let stál tolik peněz… Má za sebou dvě operace kyčle, včetně rehabilitací. Chodili jsme na kliniku do Hostivaře a rozchodili ho tam báječně, tak naštěstí to dopadlo dobře,“ říká herečka.

V pracovním zápřahu je takřka nepřetržitě. Hraje mimo jiné v muzikálech Tajemství a Biograf Láska v Divadle Kalich a v komedii A je to venku! v Divadle Radka Brzobohatého. Navíc dabuje. „Naštěstí je moje práce rozmanitá a každá změna člověka občerství, ale do budoucna plánuji, že bych si koupila nějakou nemovitost v zahraničí a občas si tam dopřála delší dovolenou,“ uvažuje.