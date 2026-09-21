Tohle v choreografii nebylo. Denisa Grossová sletěla z jeviště po holeních

„Dělám to poprvé ale baví mě to, klidně bych vzala další takovou nabídku,“ říká Denisa Grossová. Navíc jí bylo svěřeno choreografické nastudování muzikálu. Děláme to podle videozáznamů z Brna a Kongresového centra. „Qaša, která choreografii k Dětem ráje vytvořila, je velmi vytížená, tak si musíme poradit sami,“ vysvětluje.
|
Závisti je mezi lidmi čím dál víc, říká Šárka Grossová. Bulváru se vyhýbá
Pracovat musí intenzivně, protože už 3. října startuje v Jihlavě halové turné muzikálu s hity Michala Davida. Celkově navštíví osm měst v Česku i na Slovensku.
Denisa spolupracovala s vícero produkcemi. Stejně jako její sestra měla silnou vazbu na agenturu GoJa Františka Janečka, kterého považuje za rodinného přítele. Ten ale producentskou činnost ukončil a Denisa si na památku nechala vytetovat na vnitřní straně předloktí jednoduchý trojúhelníček jako připomenutí divadla Pyramida, kde odehrála řadu repríz.
„Nechávala jsem si to dělat společně s lidmi, pro které byla GoJa Music Hall srdeční záležitostí, čtrnáct dní před posledním představením,“ vysvětluje. „Natálka ho má taky, ale malinké, na kotníku,“ prozradila na sestru, která v muzikálech produkovaných Janečkem zpívala. „Divila bych se, kdyby o tom František nevěděl, protože je typ člověka, kterému hned tak něco neunikne,“ usmívá se.
Na druhé ruce má napsáno No Matter Where (Nezáleží na tom, kde) přičemž Natálie zvolila nápis No Matter What (Nezáleží na tom, co). „A maminka má na ruce vytetovanou hlavičku naší Queeninky, která už odešla do nebe. Je jí i podobná, protože má šikovného tatéra. Ale stejně je to velký posun, protože byla vždycky proti tetování, žádné mít nechtěla, ale nakonec jsme ji přemluvily,“ vypráví Denisa.
Hrála v inscenacích Děti ráje i Děti ráje 2, k nimž napsal libreto Sagvan Tofi. A po tříleté pauze se do jedničky vrací. „Jsou pasáže, které znám tak dobře, že kdyby mě někdo vzbudil ve dvě ráno, bez problému bych je zatančila. Ale spoustu jiných jsem si musela oprášit,“ vypráví.
|
Denisa Grossová promluvila o partnerovi. Nejvíc mi záleží na názoru maminky, říká
K jejím nejoblíbenějším hitům patří Pár přátel stačí mít, Touhy prchavý a Vůně ženy. „A Non stop. To je nádherná věc,“ dodává. Inscenace obsahuje šestnáct choreografií, přičemž ta poslední je medley složená z šesti dalších a trvá třináct minut.
„Když představení skončí, bývám totálně vyřízená,“ přiznává. „Ale na odpočinek není moc čas, protože druhý den většinou hraju zase někde jinde,“ popisuje svůj profesní život. Bývaly doby, kdy mívala čtyři představení za sebou. „V pátek, v sobotu dvoják a pak v neděli,“ vzpomíná na mimořádné nasazení Dětí ráje.
Když někdo z herců nebo tanečníků onemocní, je na ní, aby situaci vyřešila. „Většinou máme na každou roli dva lidi a když dojde k nečekanému výpadku, tak se domlouváme s produkcemi jiných divadel, jak to zvládnout, protože naši umělci hrají ve spoustě dalších projektů. A termíny jsou nasmlouvané většinou půl roku dopředu,“ popisuje, jak vypadá krizový management.
K úrazu může dojít lehce. „Už se mi stalo, že jsem při jednom představení sletěla z jeviště. Bylo to v Hybernii, kde jsou po stranách jeviště schody, které vedou do hlediště. Jakmile jsme dotančili naši choreografii, nastala stmívačka a my po nich museli v té tmě sejít z jeviště. Jenomže já šlápla do prázdna a už jsem jela. Sletěla jsem z nich po holeních. Ale nebyl čas se tím zabývat, okamžitě jsem se musela postavit a zmizet,“ popisuje. „Naštěstí se mi nic vážného nestalo, nikdy jsem neměla žádnou zlomeninu,“ dodává Denisa, která strávila dovolenou se svým přítelem v Americe a na Tenerife.