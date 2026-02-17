Denisa Grossová promluvila o partnerovi. Nejvíc mi záleží na názoru maminky, říká

Renato Salerno
Herečka Denisa Grossová (27) vyrazila s muzikálem Snowboarďáci do Špindlu a v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že její srdce nepatří pouze divadlu. Promluvila o svém milostném vztahu a svěřila se, že při rozhodování je pro ni nejdůležitější názor její maminky Šárky Grossové (56).

Herci z muzikálu Snowboarďáci zavítali společně tématicky do Špindlu. Co vás tam čekalo?
Přijeli jsme a čekaly nás lekce snowboardingu, což pro mě byla naprostá novinka. Já jsem lyžařka, nebo spíš rekreační lyžařka, byl to pro mě tedy naprostý šok. Mám pěkně natlučený zadek, ale bylo to naprosto úžasné. Strašně moc mě to bavilo. Měli jsme na dvě hodiny k dispozici asi pět instruktorů. Byla to obrovská zábava. Pak jsme měli oběd a také jsme se podívali do krásného wellness, kde je vířivka, dvě sauny a odpočívačka.

Denisa Grossová a její partner Filip Hořejš (Špindlerův mlýn, 26. ledna 2026) Foto CNC: Marek Patek,Image: 1070046307, License: Rights-managed, Restrictions: Pri pouziti tohoto snimku povinnost uvest kredit ve forme: Foto CNC: Marek Patek / CNC / Profimedia, Model Release: no, Credit line: Foto CNC: Marek Patek / CNC / Profimedia
Denisa Grossová (Špindlerův mlýn, 26. ledna 2026)
Denisa Grossová (Praha, 14. července 2022)
Denisa Grossová s přítelem Filipem Hořejšem
41 fotografií

Výjezd se konal pod taktovkou paní ředitelky Divadla Radka Brzobohatého, Romany Goščíkové, tak jste se asi s celou partou museli chovat velmi slušně.
Samozřejmě, šéfové se vždycky mají poslouchat. Zatím ale nepřišly žádné speciální požadavky, které by byly nepříjemné, nebo ve kterých bychom se dostali vzájemně do rozepří.

Víme, že vaše srdce patří divadlu, ale komu ještě?
Mému příteli Filipovi Hořejšovi, který ve Snowboarďácích hraje hlavního záporáka. (smích)

Protekční šlapka, špína jako její fotr, píší Grossové. Díky hejtům vznikl song

Jaká je vaše souhra na jevišti? Má to výhody, že člověk může zkoušet i doma?
Je super, že spolu děláme společný projekt. V momentě, co se připravuje nová inscenace, on a nebo já zkoušíme a často se proto doma míjíme. Teď, když zkoušíme společný projekt, je fajn, že trávíme pracovní čas spolu. Samozřejmě si můžeme pomáhat v různých věcech, například korepetice jsme si sehráli hodně spolu.

Denisa Grossová (Špindlerův mlýn, 26. ledna 2026)

Je pravdou, že kolikrát to není úplně ideální a herecké vztahy jsou mnohdy i dost o vzájemných vzkazech na ledničce?
Je to pravda. V divadelním světě, a vlastně i ve filmovém, to je časově náročnější. Je to ale něco, co člověk miluje. Dělat divadlo je pro mě něco, co mě naplňuje. Je to tím pádem „práce“, která není jen prací.

I vaše sestra Natálie Grossová je v showbyznysu. Jak koukáte na její počiny, její portfolium?
Já jsem na ni strašně pyšná. Za mě je ségra asi nejvíce výrazná žena v muzikálové scéně v České republice. Nevím o nikom, kdo by byl v Praze výraznější. Opravdu na sobě denně dře. Zpívá, tancuje, hraje. Co se týká zpěvu, má třeba tři hodiny denně, fakt si dává každý den drill. Je brutální.

Jste víc nervózní, když přijde maminka na premiéru do divadla?
Samozřejmě. Ale myslím si, že to tak má každý člověk. Není to jenom výsada divadla. Například, i když jsem měla kdysi školní besídku a měli se přijít podívat i rodiče, je to najednou jiné. Jde tam i o respekt a na názoru ostatních dost záleží. Já to takhle mám u každého člověka, na kterém mi záleží, ale u maminky je to nejvíc.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Havlíček i Macinka vyrazili tančit s manželkami, Sandeva plesala bez Prachaře

Karel Havlíček a Petr Macinka se svými manželkami na Česko-Slovenském plese...

V Obecním domě v Praze se v sobotu konal dvanáctý ročník Česko-Slovenského plesu. Své manželky vyvedli do společnosti mimo jiné i politici Karel Havlíček a Petr Macinka. Podívejte se ve fotogalerii,...

Miluji tě. Zpěvačka Barbara Kanyzová potvrdila vztah se Štěpánem Kozubem

Ostravská zpěvačka Barbara Kanyzová se na Instagramu vyznala ze svých citů k...

Umělkyně Barbara Kanyzová a herec Štěpán Kozub tvoří pár už delší dobu. Až nyní ovšem zpěvačka na sociálních sítích jejich vztah potvrdila. Sdílela sérii fotek a videí, kde se vyznala ze své lásky.

Mladší dcera Ivy Kubelkové vyrostla do krásy. Jako dvojčata, žasnou fanoušci

Iva Kubelková s rodinou na představení nové kolekce Jaroslavy a Dominiky...

Moderátorka a modelka Iva Kubelková (48) v minulosti několikrát nafotila se svou starší dcerou Natálií Jiráskovou (21) sexy kampaň na plavky. Společný projekt nyní chystá i se svou mladší dcerou...

V roli moderátorky už ji neuvidíte. Obsluhuji v restauraci, říká Monika Leová

Moderátorka a bývalá miss Monika Leová

Monika Leová (34) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o rodině, dětech i o práci v restauraci. Práci modelky se dnes už věnuje jen nárazově, k moderátorství na plný úvazek se také neplánuje vrátit....

Ta vyrostla! Meghan se na Valentýna pochlubila fotkou princezny Lilibet

Princezna Lilibet a princ Harry na snímku k Valentýnu (14. února 2026)

Vévodkyně ze Sussexu Meghan na Valentýna na sociálních sítích sdílela fotku svého manžela Harryho spolu s jejich dcerou Lilibet. Výjimečně je malé princezně vidět trochu do tváře. Doposud princ se...

Denisa Grossová promluvila o partnerovi. Nejvíc mi záleží na názoru maminky, říká

Denisa Grossová a její partner Filip Hořejš (Špindlerův mlýn, 26. ledna...

Herečka Denisa Grossová (27) vyrazila s muzikálem Snowboarďáci do Špindlu a v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že její srdce nepatří pouze divadlu. Promluvila o svém milostném vztahu a svěřila se,...

17. února 2026

Nevydržel to. Syn Bolka Polívky se rozplakal, když viděl hrát svoji lásku Julii

Jan Polívka (28. ledna 2026)

Jeden večer stál na jevišti a hned ten následující seděl Jan Polívka v hledišti, kde musel přihlížet tomu, jak se jeho láska Aneta Kalertová líbá a objímá s Oskarem Hesem. Na jevišti Švandova divadla...

17. února 2026

Cítila zradu i vztek. Ale věřila jsem, že mě to posune, říká Cibulková o konci v divadle

Premium
„Vždycky se snažím zorganizovat aspoň jednu zajímavou dovolenou ročně, abychom...

Setkala jsem se ní poprvé. Přesto jsem měla hned od začátku pocit, že kdyby si člověk mohl vzít na pustý ostrov jednu jedinou kamarádku, byla by právě Klára Cibulková tou nejlepší volbou. Pro její...

16. února 2026

Hvězdy Stranger Things se sešly na svatbě Mayi Hawke. „Jedenáctka“ a Will chyběli

Maya Hawke a její otec Ethan Hawke (New York, 14. února 2026)

Dcera hollywoodských hvězd Umy Thurmanové a Ethana Hawka se na Valentýna vdala. Herečka, kterou si fanoušci oblíbili v seriálu Stranger Things, Maya Hawke (27), si vzala muzikanta Christiana Lee...

16. února 2026  12:02

Orlando Bloom zalovil opět mezi modelkami. Herec randí s blond Švýcarkou

Modelka Luisa Laemmel v módní kampani při focení svatebních šatů pro značku...

Orlando Bloom (49) se ve společnosti objevuje s novou ženou po boku. Po rozchodu s někdejší snoubenkou, zpěvačkou Katy Perry, se vodí za ruku s osmadvacetiletou švýcarskou modelkou Luisou...

16. února 2026  9:50

Jakub Vágner je dvojnásobným otcem. Popsal průběh porodu

Jakub Vágner a Claudia Vágner

Rybář Jakub Vágner (44) je dvojnásobným tatínkem. S manželkou Claudií (37) mají už čtyřletou dceru Kayu a nyní se stali rodiči další holčičky. „Kluky asi neumím,“ vtipkoval na sociálních sítích...

16. února 2026  8:31

Nejsem suverén. Roli si musím nejdřív ohmatat, přiznává Robert Urban

Robert Urban

Pozornost diváků upoutal Robert Urban například v seriálech První republika a Zoo, na divadle pak rolí Tarzana ve stejnojmenném muzikálu. A teď jej čeká postava nová, a to doslova andělská.

16. února 2026

Maminky to chtějí taky, přiznávají Beáta Kaňoková a Tomáš Kotas

Tomáš Kotas a Beáta Kaňoková (7. února 2026)

„Člověk konečně dostane pocit, že dělá něco správně,“ prohlásil kameraman Tomáš Kotas ke své nominaci na Cenu české filmové kritiky za film Nahoře nebe, v dolině já. Když si nakonec vítěznou trofej...

16. února 2026

Rafťáky jsem před premiérou obrečela a začala na sebe být přísná, říká Růžičková

Premium
Andrea Růžičková

Andrea Růžičková je jednou z hlavních tváří seriálu Vyprávěj, který se zas a zas vrací na obrazovky. A který jí v lecčems pootočil životem, když se ještě jmenovala Kerestešová. Vyprávěj ji za pochodu...

15. února 2026

Ta vyrostla! Meghan se na Valentýna pochlubila fotkou princezny Lilibet

Princezna Lilibet a princ Harry na snímku k Valentýnu (14. února 2026)

Vévodkyně ze Sussexu Meghan na Valentýna na sociálních sítích sdílela fotku svého manžela Harryho spolu s jejich dcerou Lilibet. Výjimečně je malé princezně vidět trochu do tváře. Doposud princ se...

15. února 2026  12:05

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Pavel Trávníček je po více jak měsíci doma. Manželka řekla, jak mu je po těžké operaci

Monika Trávníčková a Pavel Trávníček (Žofín, Praha, 14. prosince 2025)

Začátkem ledna podstoupil náročnou operaci srdce a po následné rehabilitaci se Pavel Trávníček (75) až nyní dostal domů. Jeho manželka Monika Trávníčková na sociálních sítích přiblížila, jak na tom...

15. února 2026  9:53

Lucii Zedníčkovou vychovávali prarodiče. Chtěli ji „vykopnout“ do Německa

Lucie Zedníčková

Měla našlápnuto ke kariéře v zahraničí. Jenomže Lucie Zedníčková se jí dobrovolně vzdala. Protože by nedokázala žít nikde jinde než v Česku. A stejně to mají její dvě děti. Jazzový klavírista...

15. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.