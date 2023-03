Denisa Grossová se ozvala po autonehodě a vyvrací zprávy bulváru

„Vyšlo pár článků o tom, že jsem bourala. Ráda bych uvedla strašně moc věcí na pravou míru. Údajně jsem bourala rodinu, údajně jsem jela jako prase. Bylo tam zmíněné, že jsem dva dny zpátky pařila jako o život. Takové věci, které ze mě udělaly bůhvíco, nedejbože vraha miminek,“ začala Denisa Grossová svůj příspěvek v příbězích na Instagramu.

„Zaprvé. Nebourala jsem do auta s rodinou. To je důležité zmínit, protože to mě naštvalo asi nejvíc. Údajně jsem nabourala do auta, kde jela celá rodina. Byly tam dvě paní. Ani jedné z nich se nic nestalo. Ani nám dvěma, mně a spolujezdci. To je taky důležitá informace číslo dvě, kterou bych chtěla zmínit,“ řekla starší ze sester Grossových.

Denisa Grossová se na Instagramu vyjádřila k autonehodě. (27. března 2023)

Dodala, že když na místo nehody přijela policie, ptala se všech, jestli potřebují lékařskou pomoc. „Všichni jsme řekli, že jsme v pořádku, že nepotřebujeme. Tak se ptali, jestli potom budeme chtít k doktorovi, odvézt na pohotovost. Všichni jsme řekli, že nepotřebujeme. Jestli si paní vyhledaly odbornou pomoc po své vlastní ose, nevím. Ale dvakrát se nás policajti ptali, dvakrát jsme řekli, že nepotřebujeme,“ prozradila.

Vyjádřila se také k příčině nehody. „Důležitá informace, kterou potřebuju zmínit, je, že bouračka nevznikla z důvodu, že jsem jela jako prase. Ale nezvládla jsem jízdu, chytla jsem smyk, protože byla mokrá vozovka,“ přiznala.

Podle policie se nehoda dvou aut Audi RS3 a Volkswagenu stala v neděli v 16:30 v pražské ulici Mezichuchelská. Podrobnosti o účastnících ale mluvčí Jan Rybanský nemohl sdělit.

Starší dcera zesnulého expremiéra Stanislava Grosse Denisa se věnuje fotografování a tanci. Její mladší sestra Natálie je herečkou a muzikálovou zpěvačkou.

Stanislav Gross a jeho druhá žena Šárka se vzali v roce 1996. Ženichovi šel na svatbě za svědka současný prezident Miloš Zeman, který původně Grosse doporučoval i jako svého nástupce v čele ČSSD (posléze to označil za chybu). Obřad se odehrál na zámečku v pražské Libni.

Manželům se narodily dvě dcery, Denisa (23) a Natálie (19). Expremiér, který trpěl amyotrofickou laterální sklerózou neboli ALS, zemřel 16. dubna 2015.