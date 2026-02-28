Modelingu se věnuji 20 let a snad ještě budu, říká Denisa Dvořáková

Renato Salerno
Modelka Denisa Dořáková dorazila podpořit kolegyni Kateřinu Sokolovou na galavečer její nadace. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o svém čtyřletém vztahu a zavzpomínala na účast v reality show Survivor. Prozradila, jak ji soutěž posílila i kam ji život vede dál.

Co vás baví na tom, když můžete osvětu o autismu předat dál?
Je to o tom, předat dál lidem zprávu. Aby se dozvěděli, o čem to je a já jsem ráda, že můžu aspoň malinkým kousíčkem Kátě pomoct.

Tady můžeme názorně vidět, že žádná nevraživost mezi krásnými ženami a modelkami nepanuje.
Musím říct, že v tomhle byznysu už jsem dvacet let a opravdu jsem nikdy nezažila nevraživost, spíš naopak. Mám z tohoto byznysu hodně velmi dobrých kamarádek.

Denisa Dvořáková na křtu Art Issue Harper’s Bazaar s názvem Art At Heart (27. března 2025)

Skutečně platí to, že v dnešní době modelky nemají datum spotřeby? Čím jsou starší, zrají, jsou atraktivnější pro některé módní domy, pro některé značky?
Tohle vždycky bylo, je a bude. Záleží samozřejmě na ženě, jak se o sebe stará. V dnešní době ale můžeme vidět devadesátkové ženy, které jsou nádherné a jdou ženám příkladem. Mně se to líbí a já to podporuju.

Když se ohlédnete za Survivorem, co vám dal?
Ježíš! Asi větší bojovnost?

Denisa Dvořáková (27. srpna 2019)
Denisa Dvořáková (Ceny Anděl, Praha, 5. dubna 2025)
Denisa Dvořáková na křtu Art Issue Harper’s Bazaar s názvem Art At Heart (27. března 2025)
Denisa Dvořáková na křtu Art Issue Harper’s Bazaar s názvem Art At Heart (27. března 2025)
35 fotografií

To znamená, že v životě už nejste taková, že byste mlčela a dovedete se za sebe bít?
Já jsem se vždycky bila. Myslím ale, že díky Survivoru mi sebevědomí dalo trošku víc. Víc si věřím.

Na galavečer jste zavítala ruku v ruce s přítelem Filipem. Jak pracovat na vztahu, aby fungoval?
Už jsme spolu čtyři roky. Úplně nevím, jestli je to otázka pro mě. Myslím si ale, že určitý respekt tam musí být. Taky čas, který chcete strávit odděleně, abyste se potom na sebe těšili. To je důležité, protože díky mé práci jsem často byla pryč. Tohle mi ve vztazích pomáhá. Také nějakým způsobem se tolerovat, ale všechno brát s mírou.

Denisa Dvořáková v reality show Survivor Česko & Slovensko (2024)

Máte ve svém okolí kamarádky, které mají své přítele a jsou na nich doslova závislé a musí spolu všechno dělat 24/7 a vy to nechápete?
Teď si asi na nikoho nevzpomínám. Možná tam někdo byl. V mém okolí je hodně modelek a mužů, kteří pracují sami. Jsou chytří natolik, že nejsou na sobě závislí. (smích)

Co byste ráda na sobě ještě zkvalitnila, protože člověk jde životem určitou cestu, chce se někam posouvat. Kam je to ve vašem případě?
Už jsem toho v životě zažila opravdu mnoho. Kam bych se chtěla ještě posunout? Já nevím. Nechávám to, jak to přijde, tak to bude.

A chtěla byste mít status supermodelky, že budete pořád pracovat, i když budete v určitém věku?
Určitě, je to moje práce. Je to práce, které se věnuju už dvacet let. Doufám, že tu ještě dalších dvacet let budu a budu pracovat. Každou práci si užívám naplno a doufám, že tomu tak bude.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Šeredová ukázala sexy foto v průhledné halence z přehlídky, kde jí bylo 21 let

Modelka Alena Šeredová na módní přehlídce v roce 2000. Foto sdílel v únoru 2026...

O tom, že Alena Šeredová (47) patří k nejpřitažlivějším Češkám, se mluvilo už na konci devadesátých let. Krásná brunetka tehdy poutala pozornost doma i v zahraničí, a jak ukazují archivní fotografie,...

Jak dnes vypadá princezna Bosana ze Tří veteránů, kterou potrápil Frňákovník?

Vida Neuwirthová - princezna Bosana z filmové pohádky Tři veteráni spolu s...

Princeznu Bosanu si v pohádce Tři veteráni zahrála v té době jedenadvacetiletá Vida Neuwirthová (63), tehdy ještě Skalská. Při natáčení si všichni užili hodně legrace hlavně s jejím dva a půl metru...

Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií pózovaly společně v plavkách u moře

Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií Jiráskovou v nové plavkové reklamní...

Modelka a moderátorka Iva Kubelková (47) s dcerou Natálií Jiráskovou (21) opět zaujaly na sociálních sítích společnými fotkami v bikinách. Focení pro novou plavkovou módní kampaň se uskutečnilo u...

Byla jsem přepíchaná. Výplně šly rozpustit, už sázím na přirozenost, říká Lady Dee

Lady Dee na Instagramu

Lady Dee (vlastním jménem Drahomíra Jůzová) promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz o návratu k přirozenějšímu vzhledu, práci i světě erotiky. Devětadvacetiletá známá česká pornoherečka a Playmate se...

Vytrhané zuby, ponižování. Omlouvám se, vzkázala Banksová modelkám ze své show

Supermodelka Tyra Banksová při focení pro značku Victoria &#769;s Secret

Topmodelka Tyra Banksová (52) udělala se svou reality show Amerika hledá topmodelku před lety díru do světa. Pořad měl jeden čas sledovanost 100 milionů diváků a vysílal se ve 180 zemích. V dokumentu...

Utekl jsem rodičům a zpil se pod obraz, vzpomíná Ivan Vodochodský

Ivan Vodochodský (11. února 2026)

Přihlížel velkolepé prezentaci nové reality show televize Prima Asia Express, jejíž účastníci zavedou diváky do Laosu, Thajska a Kambodže a přitom si vybavil, že sám se v mládí dostal nejvýše do...

28. února 2026

Modelingu se věnuji 20 let a snad ještě budu, říká Denisa Dvořáková

Denisa Dvořáková (27. srpna 2019)

Modelka Denisa Dořáková dorazila podpořit kolegyni Kateřinu Sokolovou na galavečer její nadace. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o svém čtyřletém vztahu a zavzpomínala na účast v reality show...

28. února 2026

Žádnou rolí nepohrdám, ale hrát mrchy už mě moc nebaví, říká Šárka z Ordinace

Premium
Štěpánka Ligas

Na pestrost práce si herečka Štěpánka Ligas nemůže stěžovat, nedávno přijala nabídku do výjimečného Divadla Ungelt. Na rozhovor přiběhla s úsměvem ozdobeným dolíčky, který ji charakterizuje. Pak...

27. února 2026

Myslela jsem, že umřu. Hvězda Teorie velkého třesku popsala těžký rozvod

Kaley Cuoco (Los Angeles, 10. ledna 2016)

Nejhorší a zároveň nejlepší den jejího života. Tak v nejnovějším rozhovoru popsala jeden den roku 2022 herečka Kaley Cuoco (40). Večer ji totiž čekala premiéra seriálu Letuška, ráno ale kvůli...

27. února 2026  13:08

Nová talkshow v Česku. Mám ráda bizár v komunikaci, říká Adela Vinczeová

Slovenská moderátorka Adela Vinczeová bude mít od 13. března 2026 na Primě...

Slovenskou moderátorku Adelu Vinczeovou (45) budou moci diváci od poloviny března vídat v nové talkshow U Adely. Do každého dílu pořadu si pozve několik celebrit a láká na živou show plnou vtipných...

27. února 2026  11:20

Od rodičů nedostávám ani korunu, svěřila se dcera Bruce Willise a Demi Moore

Rumer Willisová

Dcera hollywoodských hvězd Rumer Willisová překvapila upřímným přiznáním. Navzdory slavnému příjmení si musí vydělávat sama a rozhodně nežije z peněz svých rodičů. Herečka a zpěvačka, kterou lidé...

27. února 2026  10:31

TMBK je opět otcem. Hotovo! Máme chlapečka a skoro už i jméno, napsal

Tomáš Břínek s přítelkyní

Grafik, fotograf a autor satirických koláží Tomáš Břínek alias TMBK je dvojnásobným tatínkem. Jeho přítelkyně Magdalena Dvorská porodila syna. Jak se jejich první společný potomek jmenuje, zatím...

27. února 2026  8:05

Na osla musíte jít stejně chytře jako na chlapa, říká „farmář“ Tomáš Krejčíř

Tomáš Krejčíř

„Obal dobrý, uvnitř trošku horší,“ hodnotí sám sebe Tomáš Krejčíř (54) znavený životem na farmě. Před pár lety prodal firmu zaměřenou na oftalmologii a za utržené peníze si se svojí současnou...

27. února 2026

Chce to trpělivost a nemít vedle sebe blbce, říká o kariéře a lásce Denisa Nesvačilová

Denisa Nesvačilová (Praha, 1. června 2023)

Na galavečeru týmu Mičánek Motorsport se mísil zvuk silných motorů s noblesou večerních rób. Mezi hosty nechyběla ani herečka Denisa Nesvačilová, která k prostředí plnému adrenalinu překvapivě patří...

27. února 2026

Osobitost postav už dnes nikdo neřeší, je to jen na hercích, míní Daniela Kolářová

Premium
Daniela Kolářová je nejen vynikající herečka, ale i výjimečná osobnost.

Daniela Kolářová se stala laureátkou Ceny TýTý za celoživotní přínos televizní tvorbě pro rok 2026. Po slavnostním předání jsme si povídaly o jejích dalších oceněních a ikonických rolích, ale i o...

26. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sidovského s Vítkem potrápily na Srí Lance tropické pijavice i přeražený nos

Janis Sidovský popsal na Facebooku zážitky z dovolené na Srí Lance. (únor 2026)

Producent Janis Sidovský (58) a zpěvák Pavel Vítek (63) opět potvrdili, že s přibývajícími roky jejich chuť po dobrodružství rozhodně neslábne, spíš naopak. Partneři se po dvanácti letech společně...

26. února 2026  13:10

Najednou moje tělo nepatří jenom mně, říká těhotná Eliška Křenková

Eliška Křenková

Křehkost, která staví hranice, a síla, jež přichází s novým životem. Herečka Eliška Křenková v exkluzivním rozhovoru pro březnové číslo Harper’s Bazaar otevírá téma těhotenství uprostřed...

26. února 2026  11:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.