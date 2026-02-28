Modelingu se věnuji 20 let a snad ještě budu, říká Denisa Dvořáková

Co vás baví na tom, když můžete osvětu o autismu předat dál?
Je to o tom, předat dál lidem zprávu. Aby se dozvěděli, o čem to je a já jsem ráda, že můžu aspoň malinkým kousíčkem Kátě pomoct.
Tady můžeme názorně vidět, že žádná nevraživost mezi krásnými ženami a modelkami nepanuje.
Musím říct, že v tomhle byznysu už jsem dvacet let a opravdu jsem nikdy nezažila nevraživost, spíš naopak. Mám z tohoto byznysu hodně velmi dobrých kamarádek.
Skutečně platí to, že v dnešní době modelky nemají datum spotřeby? Čím jsou starší, zrají, jsou atraktivnější pro některé módní domy, pro některé značky?
Tohle vždycky bylo, je a bude. Záleží samozřejmě na ženě, jak se o sebe stará. V dnešní době ale můžeme vidět devadesátkové ženy, které jsou nádherné a jdou ženám příkladem. Mně se to líbí a já to podporuju.
Když se ohlédnete za Survivorem, co vám dal?
Ježíš! Asi větší bojovnost?
To znamená, že v životě už nejste taková, že byste mlčela a dovedete se za sebe bít?
Já jsem se vždycky bila. Myslím ale, že díky Survivoru mi sebevědomí dalo trošku víc. Víc si věřím.
Na galavečer jste zavítala ruku v ruce s přítelem Filipem. Jak pracovat na vztahu, aby fungoval?
Už jsme spolu čtyři roky. Úplně nevím, jestli je to otázka pro mě. Myslím si ale, že určitý respekt tam musí být. Taky čas, který chcete strávit odděleně, abyste se potom na sebe těšili. To je důležité, protože díky mé práci jsem často byla pryč. Tohle mi ve vztazích pomáhá. Také nějakým způsobem se tolerovat, ale všechno brát s mírou.
Máte ve svém okolí kamarádky, které mají své přítele a jsou na nich doslova závislé a musí spolu všechno dělat 24/7 a vy to nechápete?
Teď si asi na nikoho nevzpomínám. Možná tam někdo byl. V mém okolí je hodně modelek a mužů, kteří pracují sami. Jsou chytří natolik, že nejsou na sobě závislí. (smích)
Co byste ráda na sobě ještě zkvalitnila, protože člověk jde životem určitou cestu, chce se někam posouvat. Kam je to ve vašem případě?
Už jsem toho v životě zažila opravdu mnoho. Kam bych se chtěla ještě posunout? Já nevím. Nechávám to, jak to přijde, tak to bude.
A chtěla byste mít status supermodelky, že budete pořád pracovat, i když budete v určitém věku?
Určitě, je to moje práce. Je to práce, které se věnuju už dvacet let. Doufám, že tu ještě dalších dvacet let budu a budu pracovat. Každou práci si užívám naplno a doufám, že tomu tak bude.