Spánkovou aplikací jsem sama sobě narušovala soukromí, říká herečka Barešová

Švédský královský dvůr oznámil šťastnou novinku. Princ Carl Philip (45) a princezna Sofia (39) budou čtyřnásobnými rodiči. Miminko by se mělo narodit příští rok.

Přes rok jsem se líbala s ženou, manžela už nic nepřekvapí, říká Ryška

Jde z jednoho natáčení do druhého, přesto Kristýna Ryška neuvažuje, že by opustila rodný Rožnov pod Radhoštěm a přestěhovala se do Prahy. Na Moravě našla klid, druhého manžela a zázemí pro jejich...