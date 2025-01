Koordinátorka intimity na place bylo skvělé rozhodnutí, říká Denisa Barešová

Svůj talent herečka v poslední době využívá na sto procent. Loni zazářila v kontroverzním filmu, v odvážném seriálu i v roli paní Bovaryové ve Stavovském divadle.

Průlomem na vaší herecké dráze byl seriál Kukačky. Co s vámi udělal ten raketový nástup popularity, který vám přinesl?

Popularita mi nikdy nebyla příjemná. Seriál Kukačky šel sice do vysílání během covidu, kdy se nosily roušky, ale lidi mě tenkrát poznávali třeba i po hlase. Někdy to bylo příjemné, stávalo se, že za mnou někdo přišel a řekl mi, že si váží mé práce, a zase se odporoučel. Ale i z takových momentů jsem dodnes trošku vystrašená, protože jsou to situace, které nemám pod kontrolou.