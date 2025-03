Denis Šafařík měl být původně tanečník. Jeho matka ho vedla v dětství k baletu. Kvůli tomu se i přestěhoval do hlavního města a zažil šok.

„Když mi bylo jedenáct, přišel jsem do Prahy kvůli tanci. Byl to střet s realitou. Jsem z Trutnovska a tam jsem se přece jenom nepotkával s feťákama. Když stojíš v 9 večer někde na zastávce, jsou to takoví bubáci, které tam vidíš. To v Trutnově nebylo, tam už jsem dávno spal. Nevěděl jsem, jak to vypadá, když zapadne slunce,“ popisuje Šafařík.

Návrat domů byl pro něj ovšem nepříjemný. „Pak jsem se vrátil zpět do Trutnova, ale tam mě šikanovali. Když jsem šel první den do školy, do osmé třídy, paní učitelka zahlásila, že přišel baleťák z Prahy. Asi půl roku na mě byli fakt zlí,“ vzpomíná herec.

„A jako na potvoru jsem měl vynikající výsledky, to všechny štvalo. Dostal jsem pochvalu, ale museli mi ji dát na tajňačku v kabinetě, protože tušili, že by mě spolužáci zbili. Musel jsem se záměrně zhoršit, aby se se mnou někdo vůbec bavil,“ dodává Šafařík.

„Pak jsem šel na gymnázium a pak do Ameriky. Pak jsem žil v Německu, dva roky jsem tam uklízel hotelové pokoje. Nebavilo mě to. Byla to škola života a bohužel doteď mám problémy s úklidem. Vždycky, když vezmu vysavač do ruky, normálně se mi navalí,“ přiznává herec, který v současné době žije sám.

V jednom z rozhovorů o sobě prohlásil, že má období, kdy je „jasný heterák a vyžaduje večeři po partnerce a rád se kouká na fotbal. A pak přichází období, kdy je vykroucený gay“.

„Jsem svobodomyslný. Jde mi o člověka, ne o tělo,“ vysvětlil to Šafařík. „Teď mám období zvířecí, taková třetí kategorie. Mám doma malý koťátko, o to se starám, jsem takovej otec samoživitel. Na chlapy i ženský jsem zanevřel. Už mě to nezajímá,“ svěřil se herec.