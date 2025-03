Denis Šafařík šokoval v sexuálních scénách, rodiče nehnuli brvou

„Já se před nimi nestydím a jim taky není trapně. Za tu dobu, co dělám herectví, jsou už docela otrlí. Už to tak neprožíváme,“ svěřil se. Rodiče kvůli synovi přijeli až z Trutnova. Otec je podnikatel, maminka učí v mateřské školce. Denis je jediný ze čtyř synů, který se věnuje umělecké disciplíně. Po kom zdědil talent, je pro všechny záhadou.

Už při čtení scénářů k první sérii Krále Šumavy věděl, že jeho postava bude negativní. Tenkrát ovšem nebyla ještě tak rozpracovaná. Příslušník pohraniční stráže SNB, kterému všichni přezdívají Mlíko, se projeví jako bezcharakterní udavač. Navíc šikanuje svého kolegu (Petr Uhlík). A Šafařík je v této roli stejně uvěřitelný, jako když v inscenaci 294 statečných v Divadle Pod Palmovkou hraje hodného, prostoduchého svědka událostí atentátu na Heydricha.

„Jsem rád za tyhle příležitosti, protože konečně je vidět, že dokážu zahrát různé postavy,“ pochvaluje si. Na natáčení Krále Šumavy vzpomíná jenom v dobrém. „Bylo to báječné, protože jsme tam byli parta kamarádů. Tu tíhu, která na mě šla teď z plátna, jsme na place nezažívali. Tam to tak silné nebylo,“ prozradil.

Stejně jako řada jiných, i on chválí režiséra Damiána Vondráška. „Je to kluk mojí generace, lidsky skvělý, hodně si rozumíme. Na place vytvářel dobrou atmosféru,“ vypráví. První sérii režíroval David Ondříček, který udal směr. U druhé předal žezlo svému mladšímu kolegovi, kterého v roli producenta „dozoroval“.

A na kterou „zrůdu“ myslel Šafařík, když coby Mlíko plival do talíře Petru Uhlíkovi v roli strážmistra Fábka? „Když hraji, vždycky vycházím ze sebe,“ usmívá se herec. „Každý v sobě máme nějaké negativní stránky, všichni jsme se aspoň jednou za život dostali do situace, kdy jsme nejednali férově. Třeba to nebyly průšvihy takového rozsahu jako u Mlíka, ale nějaký škralup má kdekdo,“ vypráví. To, co zůstává v průběhu všech šesti dílů nevyřčeno, je, že mezi Mlíkem a Fábkem je nadstandardní přátelství. Cítí k sobě oboustrannou náklonnost.

Sexuální scény ale scenáristé předepsali Šafaříkovi s Kristýnou Ryškou, která je měla i v předchozí sérii. A už tenkrát prohlašovala, že jí takové věci nevadí, že je bere jako součást svojí práce. „S Kristýnou jsme kamarádi, takže jsme to nijak nedramatizovali. Dost jsme se u toho i nasmáli, byla tam opravdu uvolněná atmosféra,“ říká Šafařík. Zatímco Kristýna se tentokrát odhaluje minimálně, Šafaříka lze vidět tak, jak ho pánbůh stvořil. Ovšem zezadu. Odhalil přitom, že opravdu nemá ani deko navíc.

„To jsem byl ještě hodně hubený, teď jsem něco přibral. Víc posiluju a mám dobrou životosprávu,“ vyprávěl s řízkem v ruce na after party. Že by od rodičů k premiéře dostal dárek, neočekával. „Já nikdy nic nechci, ani kytky. Nic nepotřebuji,“ říká.

Práce ho zaměstnává nepřetržitě. Volného času moc nemá. Hraje v Dejvickém divadle, v představení Petr Pan v Divadle ABC, v Divadle pod Palmovkou a nově začne zkoušet v Divadle Na Fidlovačce hru Amadeus. Zahraje si Mozarta, zatímco jeho konkurenta Salieriho ztvární Jan Holík a partnerku Constance Aneta Krejčíková. „Koupil jsem si klávesy a chodím na lekce piana, takže se připravuji velmi důkladně,“ prozradil.

Je to první hudební nástroj, na který se učí hrát a jde mu to prý dobře. „Dneska mě paní učitelka chválila. Taky trénuji každý den,“ pochlubil se. Na základě domluvy s režisérem by pak rád některou skladbu předvedl naživo divákům. Inscenace bude výpravná, Šafařík se může těšit na dobový kostým i paruku. „Líbí se mi téma hry, ve které jde o střet geniality s průměrností. Je nadčasové. A moje postava má mnoho vrstev, tak se na zkoušení moc těším,“ říká.

Pro jistotu si zakázal podívat se znovu na Formanův Oscary ověnčený film, ve kterém hraje Mozarta Tom Hulce, aby ho nesváděl k napodobování.