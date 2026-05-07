A co, že jsem bisexuální? Předsudky vycházejí z vlastní nejistoty, říká Šafařík

Renato Salerno
Herec Denis Šafařík (32) promluvil na premiéře filmu Ovce žerou první o své profesi i osobním životě. V rozhovoru pro iDNES.cz přiznal, jak se u něj projevuje profesní deformace, a prozradil, zda někdy lituje své upřímnosti.

Setkáváme se na premiéře filmu Ovce žerou první. Jak moc vážně by se člověk měl brát?
Já se neberu vážně vůbec, ale je to samozřejmě individuální otázka pro každého, každý to vnímá jinak.

Když se koukneme na herecké obsazení, kdo z účinkujících je vám osobně blízký?
Skoro všichni. Myslím si, že to jsou všechno moji kamarádi. I kvůli tomu jsem tady.

Je pravda, že když se lidé vzájemně podporují v branži, dokážou toho více?
Je to asi individuální. Já jsem v téhle otázce zastánce toho, že by se lidé měli podporovat a naopak by neměli proti sobě bojovat. Jak ale říkám, je to otázka volby.

Dokáže herec hltat děj českého filmu očima klasického konzumenta, nebo tam vidí věci, které skutečně vnímá jen člověk od fochu?
Myslím si, že už tam vždycky bude nějaká profesní deformace. Kvůli tomu, že už i já mám svůj režijní debut, vždycky budu věci sledovat trošičku už s profesní zkresleností, ale to je asi v pořádku.

Kouká na to člověk profesním okem, i když je to drahá zahraniční produkce a je to skutečně uvěřitelná tvorba?
Myslím, že ano. A vždycky si pokládá otázku, kéž by bylo u nás v Čechách tolik peněz na to natočit takovéhle filmy.

Denis Šafařík ve filmu Tichá pošta (2025)

Když se dostanete do role tvůrce, dáváte si záležet, abyste sehnal co nejvíce peněz, aby se vám tvořilo lehčeji?
To jsou strašně velké otázky. Za prvé, mám za sebou jeden film. Vždycky je důležité sehnat peníze a vždycky to musí být nějaký kompromis mezi vizí a tím, co máš za peníze.

Pomáhá člověku otevřená mysl v tom, když potřebuje kreativně tvořit?
Určitě, bezpochyby.

Co člověka dokáže nejvíce ovlivnit při tvůrčím procesu, když se kolem něj dějí různé věci v osobním životě?
Důležité je to minimalizovat. Ale samozřejmě vždycky osobní život bude do práce nějakým způsobem prosakovat.

Má člověk potom tendence to prolnout do práce? Když má člověk problém, svěří se kamarádce, takhle to dá i do práce?
Asi by to šlo, asi to tak občas jde.

Lituje Denis Šafařík někdy toho, že je otevřený člověk?
Nikdy, nikdy. Myslím si, že to je ta nejlepší cesta, protože vás pak nic nepřekvapí.

Jaký máte pohled na zrušení koncesionářských poplatků?
Určitě stejný, jako má většina lidí z mého okolí, a to, že je nesmysl to rušit a je to nebezpečné.

Jak moc pomáhá člověku, když je fluidní?
Fluidní? Je to zase stav mysli. Prostě takový jsi, to tak je. Já to neřeším, ale asi jsou lidi, kteří to řeší. Mně to je jedno.

Ohradíte se, když vám lidi řeknou: Ty jsi trošku bipolární?
Asi bych se ohradil tím, že to je psychická nemoc, nesouvisí to se sexualitou nebo vztahy. Ale když mi někdo řekne, že jsem bisexuální, řeknu mu „A co?“. (smích)

Kryštof Krhovják a Denis Šafařík v představení Petr Pan

Naráží podle vás člověk dnes stále na předsudky, a to i když se pohybuje v uměleckých kruzích?
Je to člověk od člověka. Ale asi spousta lidí bude mít předsudky a ty zase vycházejí z vlastní nejistoty. Ať si to každý dělá, jak chce.

Z nejistoty a z omezenosti, ano. Kdo jsou ikony Denise Šafaříka?
Těch je spousta. Jsou to moji nejbližší kamarádi, kteří se věnují tomu samému, co já. Jsou to moji blízcí přátelé a vždycky pro mě budou důležití lidé, které nebudu srovnávat podle toho, jak moc jsou slavní, ale jak moc jsou dobří lidé.

Jak moc žijete popkulturou?
Jak kdy. Teď moc ne. (smích)

Na čem momentálně děláte?
Píšu teď scénář, to mě zaměstnává. A do toho hraji divadlo.

