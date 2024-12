Tendenci se vyvyšovat nepochopím, komentuje Denis Šafařík mazáctví v divadle

„Pošťák Milouš je mentálně trochu znevýhodněný, takový jednodušší, nahlíží na svět svojí specifickou optikou. Má v tom příběhu svoji úlohu, ale tu nemůžu prozradit. Každopádně největšími hrdiny tohoto filmu jsou děti, které se na sklonku druhé světové války rozhodnout zachránit sestřeleného francouzského pilota,“ prozrazuje Šafařík.

„To mi přijde sympatické, protože filmy s dětskými hrdiny se už moc netočí. A ty děti fakt hrdiny byly, protože se točilo v zimě v Podkrkonoší, což bylo těžké i pro nás dospělé natož pro ně. Přesto byly velmi profesionální a vnesly na plac krásnou čistou energii,“ dodává.

Denis Šafařík ve filmu Tichá pošta (2025)

Scénář dopsala po smrti spisovatele Jiřího Stránského jeho dcera Klára Formanová s režisérem Jánem Sebechlebským a byla to ona, kdo si Denise do filmu prosadil. „Jsem jí za to moc vděčný,“ říká Šafařík, který sám také připravuje film. „Už mám napsanou druhou verzi, měl jsem právě schůzku s dramaturgem a moc mě to baví.“

Jeho filmová prvotina O malých věcech měla premiéru loni. „Na to, za jakých podmínek vznikala, se jí dostalo víc pozorností, než jsem předpokládal. Byl jsem nominovaný jako objev roku na Cenu české filmové kritiky a film byl vyslán na zahraniční festivaly. To, že se nedostal do Karlových Varů jsem zpočátku bral jako neúspěch, ale pak jsem si řekl, že je to pro mě aspoň další motivace. Někdy není dobré získat všechno hned napoprvé. Člověka to aspoň drží při zemi, vede k pokoře a má kam směřovat,“ říká Šafařík.

Film tvoří dvanáct místy až absurdních povídek o partnerském soužití, jež vycházejí z velké části z osobních prožitků autora scénáře a režiséra Denise Šafaříka. Většina obsazených herců jsou neokoukané tváře, což filmu prospělo. Teď je k vidění na HBO. „Zažil pěknou pouť a pořád se o něm ví. Považuji za štěstí, že v té nadprodukci filmů nezapadl,“ říká.

Jeho nový filmový příběh má pracovní název Lišaji a odehrává se během čtyřiadvaceti hodin v jedné vesnici na trojmezí Česka, Německa a Polska. „Je to opět o lidech, kteří bojují se svými životy a snaží se, aby k něčemu byly. Poetikou budu navazovat na film O malých věcech,“ upřesňuje herec, který už má i předvybrané obsazení. Sám si svěřil malou roli.

Víc si zahraje na divadelních prknech. V Dejvickém divadle, kde hostuje, hraje v inscenacích Kde je ta ryba?, Každý má svou pravdu a Ztratili jsme Stalina. „Dejvické je velice specifické. Jsou tam vyhraněné osobnosti a ne každého mezi sebe přijmou. Ale já už mám nad vším nadhled a když na mě někdo něco zkouší, je mi to jedno. Dělám si svoje a zbytečně se netrápím. Jsem tam kvůli tomu, abych se zlepšoval a zdokonaloval,“ potvrzuje Šafařík, že přijít jako nováček do zaběhnutého kolektivu hereckých hvězd není jednoduché.

„Nebo z toho udělám srandu, nějakým způsobem tomu i sám pro sebe seberu váhu,“ popisuje svůj přístup. „Mazáctví se praktikuje skoro ve všech divadlech. Někdo má prostě tendence se povyšovat, což nikdy nepochopím. Ale tohle všechno nechávám tam, domů si to netahám.“

Denis Šafařík, Hana Holišová a Zuzana Stavná na zkoušce recitálu Marta (2022)

Příští rok bude mít náročný, protože začne točil nový seriál pro Novu. „Mám v něm hrát farmáře. Tenhle svět je mi vzdálený, takže to pro mě bude výzva, ale jsem za ni rád. Nebavilo by mě vytvářet pořád dokola stejný typ postav. Udělám si výlet na vesnici, zajdu za kamarády, co mají statek, a nějak se do toho vpravím,“ usmívá se.

Hraje také v Divadle pod Palmovkou v inscenaci 294 statečných a v divadle ABC v Peterovi Panovi. Na Letní scéně Musea Kampa ho pak čeká znovu postava Václava Neckáře v divadelním recitálu Marta o zpěvačce Martě Kubišové.

Denis Šafařík, který chodil s kolegyní Annou Fixovou, která je o deset let starší než herec, je v současné době sám. „Žiju jenom s perskou kočkou, jmenuje se Beruška,“ prozradil.