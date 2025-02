Demi Moore prozradila, jak je na tom Bruce Willis bojující s demencí

„Vždycky budeme rodina, jen v jiné podobě,“ řekla herečka pro Variety s tím, že exmanžela jednou týdně navštěvuje. „Nikdy jsem se nad tím nepřemýšlela. Chodím za ním, protože to je to, co děláte pro lidi, které milujete.“

Demi Moore má s Brucem Willisem tři dcery Rumer (36), Scout (33) a Tallulah (31). Herec má s nynější ženou Emmou Hemingovou (46) ještě další dvě dcery Mabel (12) a Evelyn (10). Také pro ně se Moore snaží být oporou.

Bruce Willis a Demi Moore na Zlatých Glóbech (1990)

„Vzhledem k daným podmínkám je momentálně jeho stav velmi stabilní,“ řekla Moore před pár týdny.

Willisovu diagnózu rodina oznámila v roce 2023 poté, co se kvůli zdravotním problémům stáhl z veřejného života. Demi Moore zdůraznila, jak důležité je přijmout stav nemocného takový, jaký je.

Jeho současná manželka Emma Hemingová zase uvedla, že jejich dcerám pravdu o otcově stavu neskrývá. „Říkám jim to tak, jak to je. Vyrůstaly s Brucem, když se jeho stav v průběhu let zhoršoval. Nemůžu je před tím uchránit,“ vysvětlila.

Bruce Willis s manželkou Emmou Hemingovou

Zatímco bývalý manžel Demi Moore bojuje se závažnou nemocí, herečka prožívá profesní vrchol. Film Substance jí přinesl první oscarovou nominaci, což sama považuje za nečekaný zlom. „Myslela jsem, že se pro mě Hollywood uzavřel. Ale pak přišla tato role a já si řekla: Tohle je ono,“ přiznala.

Herečka se netají tím, že musela při natáčení sáhnout na dno svých sil. „V mnoha scénách jsem neměla tu výhodu, že bych se mohla opřít o ostatní herce. Bylo to extrémně náročné,“ vysvětlila. Pokud Oscara získá, stane se jednou z nejstarších vítězek v historii této prestižní ceny.

Moore tak vnímá změny, které se v Hollywoodu odehrávají. „Dlouho jsme slýchaly, že ženy po určitém věku už nemají v tomto průmyslu místo. Ale podívejte se teď – zájem o naše příběhy roste. A to je vzrušující,“ dodala.