Demi Moore i po šedesátce září v bikinách, vděčí za to veganství

Demi Moore měla vždy dokonalou postavu. Způsob, jak si ji udržovala, se s věkem měnil. Deník Daily Mail přinesl popis toho, jak se herečka propracovala k režimu, který funguje po šedesátce.

Mezi 20. a 30. rokem života byla Demi Moore na přísné dietě a dřela v posilovně. „Cítila jsem, jako bych nemohla přestat cvičit,“ popsala herečka v knize Inside Out. Začalo to rolí ve filmu Pár správných chlapů. „Dostat se do formy pro ten film u mě spustilo posedlost cvičením, která mě pohltila na dalších pět let. Nikdy jsem se neodvážila přestat,“ popsala. Denně běhala, jezdila na kole a dvě hodiny posilovala. S dalšími filmy neubírala, právě naopak.

demimoore Pilaf takes the beach ️ oblíbit sdílet odpovědět uložit

„V hlavě jsem měla jen moje tělo, moje tělo, moje tělo. Zdvojnásobila jsem už tak přehnaný cvičební režim. Vyřadila veškeré sacharidy, běhala, jezdila na kole a posilovala na všech přístrojích, jaké si dovedete představit,“ vzpomíná.

„Když jsem točila Striptýz, snídala jsem půl hrnku ovesné kaše připravené z vody a pak za celý den jedla jen protein a nějakou zeleninu,“ dodává s tím, že měla tehdy poruchu příjmu potravy, což si neuvědomovala.

Pořádně ubrala až na prahu čtyřicítky. Rozhodla se věnovat józe a stala se dokonce její lektorkou. Až tehdy začala být spokojená se svým tělem. „Vyřeší se něco tím, že budu hubená? Ne. Ironií je, že jakmile jsem se vzdala touhy ovládnout své tělo, stalo se tělem, po kterém jsem vždy toužila,“ popsala herečka ve 47 letech, jak se konečně zbavila extrémní posedlosti hubnutím.

Na čtyři roky dokonce přestala cvičit úplně. Pak se k tomu vrátila prostřednictvím virtuálních tanečních lekcí. Po šedesátce je pro ni ale hlavní, co do těla dostává. Demi Moore je zapřísáhlá raw veganka, což znamená, že jí jen syrovou rostlinnou stravu. Nic nesmí být vařené, aby to neztratilo důležité prvky. Přes dvacet let také nepije alkohol.