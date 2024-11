Na věku nezáleží, ženy jsou příliš sebekritické, říká po šedesátce Demi Moore

Demi Moore si v posledních letech dala pauzu od herectví, aby se mohla naplno věnovat své rodině. S bývalým manželem Brucem Willisem má tři dcery – Rumer (36), Scout (33) a Tallulah (30).

V novém hororu Substance ztvárnila americká herečka stárnoucí hvězdu televizních obrazovek, fitness instruktorku a guru Elisabeth Sparkle, která je po padesátce vyhozena ze své show a zoufale touží po mládí za každou cenu.

Dostává možnost vyzkoušet zázračnou substanci, drogu z černého trhu, díky které může být opět mladší, krásnější a dokonalejší. Má to jeden háček, musí se dělit o čas. Demino mladší já jménem Sue hraje Margaret Qualley (29), dcera herečky Andie MacDowellové.

Ostrá i šokující satira ohromila filmový festival v Cannes, odkud si odvezla si Cenu za nejlepší scénář. Demi Moore se na tiskové konferenci k uvedení filmu do kin zeptali, zda si myslí, že se v současnosti mnohem více natáčí filmy, které se zaměřují na důležitá témata týkající se žen.

Demi Moore v Los Angeles (16. září 2024)

„Myslím, že my ženy nyní nacházíme větší hodnotu v tom, kým jsme, bez ohledu na náš věk, velikost oblečení, rasu nebo kulturu. Čím více si to budeme uvědomovat, tím více to stejně tak bude vnímat i celý svět,“ řekla herečka.

„Kdo říká, že ženy po padesátce jsou méně žádoucí? Kdo říká, že to je pravda? Všechny podobné filmy týkající se stárnutí vytahují na povrch témata, která nám umožňují naplno přijmout to, kým skutečně jsme,“ míní.

Moore přiznala, že téma filmu ji děsilo a okamžitě věděla, že natáčení ji rychle vyžene z komfortní zóny. „Byla to komplexní postava, kterou jsem ještě nikdy předtím nehrála. Při čtení scénáře jsem měla pocit, že jde nejen o samotné téma stárnutí, ale i o téma, jak my ženy často ubližujeme samy sobě tím, že sebe samy stále přehnaně kritizujeme. Je to problém, který podle mě sdílíme téměř všechny. Ženy jsou příliš sebekritické,“ uvedla.

Její pohled na současné hollywoodské standardy krásy to nezměnilo. „Myslím, že my ženy jsme zkrátka jen postupem času přijaly představu, že s přibývajícími roky máme pro své okolí menší hodnotu. Nemyslím si, že je to nutně pravda. Ale mnoho lidí těmto stereotypům věří,“ dodala herečka.

Na nedávném předávání cen Akademie filmových umění a věd se Demi Moore, která oslavila 11. listopadu své jedenašedesáté narozeniny, objevila v černých minišatech odhalujících téměř vše. I když herečka dlouhodobě odmítá, že by podstupovala omlazující kosmetické zákroky, podle názorů plastických chirurgů je zcela jasně vidět rozdíl mezi jejím vyhlazeným obličejem a dekoltem v porovnání s povolenou vrásčitou kůží na rukou a nohou.