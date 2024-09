Nemám ráda své tělo, svlékání mi pomáhalo to překonat, říká Demi Moore

„Jedním z největších omylů o mně je, že jsem měla ráda své tělo. Skutečnost je taková, že jsem si vybírala projekty, které mi dávaly příležitost překonat nejistotu ohledně mého těla,“ řekla Demi Moore v rozhovoru pro Variety.

„Stejné to bylo s titulními stranami Vanity Fair: nešlo o to, že bych je milovala. Šlo o snahu osvobodit se z prostoru zotročení, do kterého jsem se dostala,“ dodala.

Nahá těhotná žena nás už dnes tolik nepřekvapí, v roce 1991 však Demi Moore způsobila svou fotkou na obálce magazínu Vanity Fair poprask.

Od osmdesátých let, kdy vstoupila na hereckou scénu, má za sebou Moore mnoho nahých scén. Jedná se například o roli tanečnice ve filmu Striptýz z roku 1996 nebo o roli puritánky ve filmu Šarlatové písmeno z roku 1995.

Pózovala nahá také na obálkách časopisů. V roce 1981 se objevila na obálce lednového čísla časopisu pro dospělé Oui, o deset let později byla na již zmiňované obálce časopisu Vanity Fair v sedmém měsíci těhotenství. Následující rok se herečka objevila na titulce Vanity Fair opět, tentokrát jako modelka pod názvem Demi’s Birthday Suit. Naposledy pózovala nahá na obálce časopisu Harper’s Bazaar v roce 2019.

Margaret Qualley a Demi Moore na premiéře filmu Substance v Los Angeles (16. září 2024)

O svém těle a vztahu k němu promluvila herečka během propagace nového snímku Substance, který měl premiéru na letošním filmovém festivalu v Cannes. Moore hraje postavu Elisabeth, stárnoucí televizní instruktorky fitness, která se přihlásí na záhadný léčebný režim, který slibuje vytvořit dokonalou, mladší a lepší verzi sebe sama. Její mladší verzi hraje Margaret Qualley (29), která je dcerou Andie McDowellové (66).

Právě film Substance obsahuje další nahé scény Demi Moore. Herečka přitom na filmovém festivalu prozradila, že se jí tyto záběry s kolegyní hrály snadněji. „Měla jsem někoho, kdo byl skvělým partnerem, se kterým jsem se cítila velmi bezpečně. Byly jsme si samozřejmě dost blízké – nahé – a také jsme si v těch chvílích hodně ulevovaly tím, jak absurdní ty určité situace byly. Ale nakonec jde jen o to, abyste se opravdu domluvily a vzájemně si důvěřovaly,“ podotkla herečka.