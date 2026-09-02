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Demi Lovato výrazně zhubla, 34. narozeniny oslavila v plavkách na Bahamách

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  10:45
Demi Lovato oslavila své 34. narozeniny na Bahamách a při té příležitosti se pochlubila několika fotografiemi v plavkách. Zpěvačka na nich pózuje u moře, ve vodě nebo při jízdě na vodním skútru a na snímcích je patrná její štíhlejší postava. Její proměna zároveň znovu rozvířila spekulace o tom, jak výrazného úbytku váhy dosáhla a zda za ním nemohou stát léky na hubnutí.
Demi Lovato výrazně zhubla, 34. narozeniny oslavila zpěvačka v plavkách na Bahamách. (srpen 2026)
Demi Lovato na Bahamách. (srpen 2026)
Demi Lovato na Bahamách. (srpen 2026)
Demi Lovato (srpen 2026)
49 fotografií

Demi Lovato oslavila narozeniny 20. srpna a fotografie z dovolené následně sdílela na Instagramu. Na snímcích se objevila v několika plavkových modelech, mimo jiné v červených bikinách a barevném modelu s květinovým vzorem. Záběry z Baham upoutaly kromě fanoušků také pozornost zahraničních médií, která si všimla výrazné proměny její postavy.

V souvislosti s jejím hubnutím se v některých médiích hovoří o úbytku přibližně 23 kilogramů. Výrazná změna vzhledu zároveň vyvolala na sociálních sítích spekulace, zda zpěvačka při hubnutí nepoužívá některý z léků ze skupiny GLP-1, mezi které patří například Ozempic.

Lovato po předávkování utrpěla tři mrtvice a infarkt. Má i poškozený mozek

Zpěvačka o svém vztahu k jídlu, vlastnímu tělu a hubnutí v minulosti mluvila velmi otevřeně. V roce 2021 například uvedla, že tehdy zhubla neplánovaně. Zároveň zdůraznila, že už nepočítá kalorie, nepřehání to s cvičením, nehladoví ani si už jako kdysi nevyvolává po jídle zvracení. „Nechci už svůj život podřizovat dietní kultuře,“ řekla.

Téma je pro Lovato obzvlášť citlivé vzhledem k jejímu dlouhodobě otevřenému vyprávění o poruše příjmu potravy, včetně bulimie, a následné cestě k zotavení. Právě proto se zpěvačka v minulosti opakovaně vyjadřovala také k tlaku na vzhled a k hodnocení ženského těla.

V posledních měsících Lovato svou postavu v plavkách nijak neskrývá. Na sociálních sítích zveřejňuje fotografie z dovolených i dalších letních aktivit a její vzhled přitahuje značnou pozornost fanoušků.

Co přesně stojí za její současnou proměnou, není veřejně známo. Lovato sama nepotvrdila, že by užívala Ozempic nebo jiný podobný lék, a dohady bulváru proto dále zůstávají pouze spekulacemi.

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