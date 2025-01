„Ať je každý váš rok lepší než ten předchozí. A vděční buďme za všechny,“ napsala Eva Decastelo na Instagram k fotografii z dovolené, na které pózuje v plavkách. Vzkaz doplnila hashtagem „buďme k sobě hodní“.

V Zanzibaru je moderátorka a herečka na dovolené spolu s maminkou a svými dvěma dětmi, dcerou Zuzanou a synem Michaelem, které má z manželství s René Decastelem. Za scénáristu byla Eva vdaná třináct let, rozvod oznámili v roce 2022.

„Život není pohádka. Vztahy jsou složité, občas všechno nedopadne, jak jsme si plánovali. Důležité je umět si to přiznat. My s manželem jsme to uměli udělat a pochopili jsme, že jako partneři a manželé už nemáme budoucnost. Dál zůstáváme přátelé, a hlavně rodiče našich úžasných dětí. Víc nemá smysl řešit. A víc nemá smysl ani vysvětlovat,“ napsala tehdy herečka.

Současný partner Evy Decastelo, Tomáš Třeštík, zůstal tentokrát v Praze. Nový rok přivítal se svými rodiči a dvěma dětmi, které má z manželství se spisovatelkou Radkou Třeštíkovou, za svobodna Velichovskou.

Kromě Evy Decastelo vyrazily k moři za sluníčkem v těchto dnech i další známé tváře. Agáta Hanychová trávila Silvestr s maminkou Veronikou Žilkovou, manželem a dětmi Kryšpínem, Miou a Rozárkou na Kapverdských ostrovech.

Dana Morávková s manželem Petrem Maláskem poslali pozdrav z pláže v Egyptě, Alice Bendová se svým partnerem si užívají volno již tradičně na Kanárských ostrovech, kde mají na Tenerife svůj apartmán.

Manželé Lucie Šafářová a Tomáš Plekanec na Seychelách (2025)

Rodinnou dovolenou si v závěru roku užili i tenistka Lucie Šafářová s hokejistou Tomášem Plekancem. Ti odletěli společně s dětmi, Oliverem a Leontýnou na Seychely. Patrik Hartl s rodinou vyrazil na Srí Lanku, odkud popřál svým sledujícím, ať je rok 2025 něčím krásným překvapí.

Olga Menzelová se třemi dětmi a partnerem, egyptologem a senátorem Miroslavem Bártou, jsou v africké Namibii. „To, jak jsme naladěni, má velký vliv na náladu našeho okolí. A žít v optimistické a pozitivní společnosti je něco, co myslím všichni dost potřebujeme,“ napsala producentka na Instagram k novoroční fotce v plavkách.