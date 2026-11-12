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Debily už kolem sebe nemám, vyeliminoval jsem je, říká Jakub Prachař

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Jakub Prachař v SuperStar (2026) | foto: TV Nova

Takovou roli jako v Sériovém manželovi ještě nehrál. A právě proto, že z jeho repertoáru vybočuje, obětoval se a přibral patnáct kilogramů. Teď je Jakub Prachař horko těžko shazuje. Říká, že podruhé by už do toho nešel. Jedině kdyby to po něm chtěla opět Tereza Kopáčová. To by se přemluvit nechal.

„Posnažil jsem se. To jsme ještě bydleli s manželkou v centru Prahy a tam je vynikající řezník, můj výživový poradce. Má skvělé makové housky a paštičku, takže jsem neváhal přivstat si a pěkně jsem se krmil. Moje tělo žilo v blahobytu a děkovalo mi. Pak jsem přišel na natáčení a Tereza mi řekla, že jsem to nemusel zase tak přehánět. Ale už bylo pozdě,“ vzpomíná herec na období, kdy šla kila krásně nahoru.

Když se v pozdějším věku člověk rozhlídne, zjistí, že lidi, ke kterým vzhlížel, jsou prázdné schránky nalité marketingem.

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Debily už kolem sebe nemám, vyeliminoval jsem je, říká Jakub Prachař

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Jakub Prachař v SuperStar (2026)

Takovou roli jako v Sériovém manželovi ještě nehrál. A právě proto, že z jeho repertoáru vybočuje, obětoval se a přibral patnáct kilogramů. Teď je Jakub Prachař horko těžko shazuje. Říká, že podruhé...

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