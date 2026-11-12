„Posnažil jsem se. To jsme ještě bydleli s manželkou v centru Prahy a tam je vynikající řezník, můj výživový poradce. Má skvělé makové housky a paštičku, takže jsem neváhal přivstat si a pěkně jsem se krmil. Moje tělo žilo v blahobytu a děkovalo mi. Pak jsem přišel na natáčení a Tereza mi řekla, že jsem to nemusel zase tak přehánět. Ale už bylo pozdě,“ vzpomíná herec na období, kdy šla kila krásně nahoru.
Když se v pozdějším věku člověk rozhlídne, zjistí, že lidi, ke kterým vzhlížel, jsou prázdné schránky nalité marketingem.