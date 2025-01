Nemám děti a nelituji toho, říká Debbie Harry před osmdesátkou

Debbie Harry v New Yorku (6. září 2024) | foto: Profimedia.cz

„Myslím, že bych byla hrozný rodič,“ přiznala zpěvačka v rozhovoru pro The Times of London. „Vzdávám hold každému, kdo zvládne vychovávat rodinu, ale mě to nikdy netrápilo. Asi mi v chromozomech něco chybí.“

Přesto našla způsob, jak mateřskou péči a lásku vykompenzovat. Věnuje se svým kmotřencům, dcerám svého bývalého partnera a kolegy z Blondie, Chrise Steina, a také svým dvěma psům, kteří ji doprovázejí na každém kroku.

Debbie Harry, která byla jako tříměsíční dána k adopci, už od mládí věděla, že tradiční životní styl pro ni není. „Chtěla jsem se dostat do světa. Možná, že kdybych byla bláznivě zamilovaná, usadila bych se, ale to se nestalo. Měla jsem ambice,“ říká.

Ačkoli její cesta nebyla vždy jednoduchá, zpěvačka věří, že by na ni její adoptivní rodiče dnes byli pyšní – i přes některé bouřlivé životní etapy. „Báli se, že jsem jen závislačka – což jsem byla,“ přiznává s upřímností. „Ale dělala jsem i hudbu, takže to nebylo tak zlé.“

Debbie Harry

Závislosti na drogách se definitivně zbavila v roce 2011 a dnes se na svůj život dívá s nadhledem.

Jak se blíží osmdesátce, váží si klidu, který s věkem přichází. „Moje matka si vždycky myslela, že jí je 25, a já to mám stejně. Ale nemůžete na to pořád myslet, jinak vás to zničí,“ míní.

Přesto si zachovává svůj charakteristický šmrnc. „Nechci žít stejný život jako dřív. To už mám za sebou. Ale víte, co je na stárnutí skvělé? Člověk konečně ví, kdo je. Máte to v srdci, v duši a ve vzpomínkách,“ věří.

Debbie Harry zůstává ikonou, která inspiruje svou odvahou žít po svém. A i když je dnes „docela čistá“, jak sama říká, její mysl zůstává stejně divoká jako její slavné hity. „Mám nespoutanou mysl,“ dodává s úsměvem.