Rusovlasá zpěvačka Debbi je od srpna novomanželkou a vstup do nové životní etapy oslavila i novou písní, jejíž text netradičně není v angličtině. „Je to nejen vyznání lásky mému manželovi, ale i poděkování mým nejbližším, mámě a sestře,“ říká hudebnice. Dokázala by být učitelkou zpěvu? V rozhovoru promluvila i o svých psychických problémech.