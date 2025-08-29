Svázali mě švihadlem a kopali. Zpěvačka Debbi popsala dětskou šikanu v Německu

Zpěvačka Debbi (32) se proslavila v roce 2009 v soutěži Česko Slovenská SuperStar, do které ji přihlásila kamarádka v podstatě za trest. Byla stydlivé dítě. Jako malá zažila ošklivou šikanu. V podcastu Face 2 Face s Reném Kekelym promluvila o tomto období i o panické poruše, kterou řeší v dospělosti.
foto: Profimedia.cz

„Byla to docela silná šikana. Malé děti dokážou být kruté. Přivázaly mě ke stromu švihadlem a kopaly do mě,“ vzpomínala Debbi. Šikana trvala, ale ona to rodičům nechtěla říct ze strachu, že to pak u dětí bude mít ještě horší.

„Přišlo se na to tak, že mi jedna holka vytrhla trs vlasů z hlavy a ono to krvácelo. Jinak jsem měla klasické modřiny, ale byla jsem extrémně nešikovná, tak to naši nepoznali,“ dodala zpěvačka.

Chudák manžel toho musí hodně snést, promluvila o své nemoci zpěvačka Debbi

V deseti letech se přestěhovala s rodiči do Česka. „Naštěstí v Čechách jsem narazila na dobrou partu lidí. Měla jsem dobrý kolektiv ve třídě. Ale neměla jsem šikanu ráda, takže když někdo měl takové ambice, tak jsem byla ten ochranářský typ,“ popsala.

Učila se na klavír, ale na zpěv nikdy nechodila. Do Superstar šla v šestnácti letech kvůli prohrané sázce. „Nebyla jsem typ člověka, co by se rád stavěl před publikum. Byla jsem strašný stydlín. Až na základě prohrané sázky mě kamarádka přihlásila do Superstar. Pro mě to byla hrozná představa, že se postavím před lidi, kteří mě budou hodnotit,“ vzpomíná Debbi. Nakonec všechny zaujala a ačkoli nevyhrála, další rok si odnesla coby sedmnáctiletá cenu Anděl za hit Touch The Sun.

Později ale začala bojovat s panickou poruchou. „Nejhorší je, že neznáte přesný spouštěč. Ale umíte si představit, co by ten spouštěč mohl být, tak ty věci začnete vynechávat. Já tu paniku dostala na dálnici, tak jsem přestala jezdit po dálnici. A to je strašné. Začnou se kumulovat věci, které si řeknete, že by vám mohly vadit,“ popsala zpěvačka.

„Ale asi po deseti letech, co jsem tím trpěla, jsem si řekla, že už se nemohu tak omezovat, že to musím nějak radikálně řešit,“ uvedla zpěvačka, která je od té doby v léčbě. „Není to nic hrozného. Docházím k psychiatričce a beru léky, které mi vyrovnávají hladinu serotoninu,“ vysvětlila.

„Původně jsem se bála, že ta antidepresiva člověka zblbnou, ale dnes už jsou ty léky tak sofistikované, že vám dají něco úměrně k vašemu problému,“ vysvětlila.

„U mě to nebyl ani tak problém psychiky, ale že enzymy a hormony v mozku nebyly dobře rozdělené, takže jsem měla vysoký úbytek serotoninu. Od té doby, co beru léky, je to lepší. Samozřejmě přiberete a to je nepříjemný faktor, ale za tu duševní pohodu to stojí,“ dodala Debbi, která aktuálně vydává nové album Deep Emotions, které natočila s Borisem Carloffem.

