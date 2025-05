Sophia Umansky se svěřila na TikToku s tím, že poté, co začala s aplikováním injekcí, jí po zhubnutí ve velkém množství začaly vypadávat vlasy. | foto: Instagram @sophiakylieee

Lék na hubnutí Mounjaro je stejně jako populární Ozempic injekčním přípravkem, který je původně vyvinutý a určený k léčbě diabetu 2. typu. V poslední době ho užívá mnoho celebrit proto, aby snadněji zhubly.

Sophia Umansky (2025)

Sophia Umansky se svěřila na TikToku s tím, že poté, co začala s aplikováním injekcí, jí ve velkém množství začaly vypadávat vlasy. „Mám velké štěstí, že mám tolik vlasů, protože při rychlosti, jakou mi teď vlasy vypadávají, budu asi za týden plešatá,“ uvedla na sociální síti.

„Začala jsem s injekcemi asi před čtyřmi měsíci. V posledních třech týdnech jsem nyní zaznamenala denně opravdu dramatické vypadávání vlasů,“ dodala a ukázala fanouškům, kolik vlasů si vyčeše před a po sprchování.

Sophia nevidí z padání vlasů samotný lék Mounjaro. „Pode lékařů to není přímý důsledek užívání těchto léků, ale důsledek rychlého úbytku hmotnosti a zároveň nedostatečného příjmu vitamínů a bílkovin,“ prohlásila.

Když začala lék užívat, zaměřovala se prý jen na to, aby dostatečně jedla, ale nezajímala se tolik o skladbu jídelníčku, což se nyní dcera podnikatele Mauricia Umanskyho snaží změnit a zaměřuje se na všechny složky stravy. Aby předešla dalšímu padání vlasů, užívá peptidy mědi pro podporu růstu nových vlasů a každé ráno také kolagen v prášku a vitamíny.

Někteří sledující kritizují v komentářích Sophii za to, že se v pětadvaceti letech snaží zhubnout touto cestou. „Proč bereš dobrovolně takové svinstvo? Jsi už tak hrozně hubená a nikdy jsi neměla ani nadváhu. Pokud chceš zhubnout, co takhle zvednout zadek a jít se projít nebo proběhnout? Proč do svého těla prát chemii,“ píše jeden z nich. „Kyle Richardsová, zkontroluj svou dceru, ty s tímhle opravdu souhlasíš?,“ vyzval její matku jiný fanoušek.

Kyle Richardsová má i v 56 letech výstavní postavu. (2025)

„Jsi mladá holka, která v podstatě propaguje anorexii. Tohle bys svému tělu neměla dělat. Nemáš to zapotřebí,“ poznamenal další. Jiní sledující naopak Sophii chválí za její upřímnost o užívání léku Mounjaro a přiznání o následných problémech s vypadáváním vlasů po zhubnutí. „Díky za upřímnost i rady,“ ocenil jeden z nich.

Léky na obezitu byly původně určeny pacientům s cukrovkou druhého typu, protože snižují hladinu glukózy v krvi. Záhy se však ukázalo, že potlačují chuť k jídlu a dá se s nimi celkem snadno hubnout. Semaglutid prodávaný jako Ozempic nebo Wegovy napodobuje hormon GLP-1, který se uvolňuje ve střevě po konzumaci potravy a v mozku zařídí utlumení pocitu hladu.

Tirzepatid, expedovaný pod komerčními názvy Zepbound nebo Mounjaro, bývá řazen se semaglutidem do jedné škatulky, ale má oproti němu jedno želízko v ohni navíc. Imituje ještě hormon GIP a útočí v mozku na pocit hladu hned na dvou frontách. V léčbě obezity je proto o něco účinnější než semaglutid.

Do dokonalosti však mají oba preparáty daleko. Nezabírají všem stejně a u deseti až třiceti procent pacientů se míjejí účinkem. U někoho se jako nežádoucí vedlejší účinky projevují silné poruchy zažívání. Pacientům hrozí zvýšenou měrou i artritida a záněty slinivky.

Při léčbě neztrácejí obézní lidé pouze tělesný tuk, ale přicházejí rovněž o svalovinu. To je vážný problém nejen kvůli ztrátě fyzické kondice. Svaly hrají důležitou roli například v metabolismu cukrů, který je u lidí s obezitou a cukrovkou druhého typu už tak těžce zkoušený. V neposlední řadě má většina pacientů po vysazení léčby tendenci nabrat shozená kila zase zpátky. Vývoj nových léků proti obezitě nepolevuje, ale naopak nabírá na obrátkách. Do roku 2028 může být na trhu hned pět léků pracujících na podobném principu jako tirzepatid.