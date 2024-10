Bez umělého oplodnění bych tu nebyla, říká dcera Brooke Shieldsové

Brooke Shieldsová vždy hovořila otevřeně o umělém oplodnění a poporodní depresi, kterou popsala mimo jiné ve své knize Down Came the Rain z roku 2005. V té době byla jednou z prvních slavných žen, které začaly otevřeně hovořit o svých pocitech smutku a beznaděje, jež může žena zažívat následkem porodu.

„Bez umělého oplodnění bych tu nebyla. Díky tomu, že o tom s námi matka odmala otevřeně mluví, máme o tom všem podle mě mnohem lepší povědomí. Pro mladé ženy je to velice důležité téma,“ říká Rowan Henchy, která se narodila díky tomu, že si Brooke Shieldsová na dva roky nechala zmrazit vajíčka.

Bylo ale potřeba sedm umělých oplodnění, než se Shieldsové podařilo počít a donosit dítě. „Nechci, aby se matka trápila čímkoliv, nicméně vydáním té knihy změnila život mnoha dalším ženám. I něco tak hrozného může mít blahodárný výsledek, a díky tomu, čím si prošla, má pevnější vztah i se mnou,“ míní starší dcera Shieldsové.

„Sepsala jsem to tehdy proto, že o tom nikdo nemluvil. I těmto dvěma mladým ženám to může pomoci v tom, že pokud se jim tohle přihodí, budou vědět, že je to normální a že to lze řešit. Že to není jejich chyba – to jsem chtěla, aby věděly,“ řekla k tomu herečka.

„V mojí generaci se pořád řešila jenom kariéra. Ta spolkne hodně času, a než se nadějete, je vám po třiceti a začnete mít problémy [otěhotnět],“ říká herečka, která má kromě hollywoodské kariéry například i vlastní značku vlasové kosmetiky pro ženy po čtyřicítce. „Proto se žen na rovinu ptám, zda si nechaly zmrazit vajíčka. Je to prostě důležité,“ míní Brooke Shieldsová.

Dcery má Brooke Shieldsová s americkým filmovým režisérem Christopherem Henchym (60), za něhož se provdala v roce 2001 a stále jsou spolu. Ačkoli se sama pohybuje před kamerou už od malička, pro své dcery chtěla normální dětství. Nyní obě odešly z domova studovat vysokou školu.

„Najednou už nejsou vaše. Když si uvědomíte, že jsou to svébytné lidské bytosti, znovu se s nimi setkáte. Když se vám odhalí, je to nový typ vztahu. Neformovala jsem je, ale chránila natolik, aby se mohly stát tím, kým jsou, a já jim šla z cesty,“ říká Shieldsová.