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Nejmladší dcera Brada Pitta Vivienne už nechce nosit otcovo příjmení
Vivienne Marcheline představila svou první uměleckou výstavu v Los Angeles s názvem The Tulip Field. Prostřednictvím ilustrací a úryvků z deníků v něm otevřeně zpracovává svou osobní zkušenost s duševním zdravím a hospitalizací kvůli poruše příjmu potravy.
Vivienne v doprovodném textu vysvětlila, že výrazem The Tulip Field (Tulipánové pole) metaforicky pojmenovala nemocniční zařízení, kde se na začátku roku 2026 léčila z poruchy příjmu potravy.
„Vítejte na Tulipánovém poli. Ptáte se, proč se tomu říká Tulipánové pole? Stejně jako mnoho jiných lidí jsem se potýkala s psychickými problémy. Trpěla jsem také poruchou příjmu potravy,“ stojí v textu, kterým svou výstavu uvedla.
„Na začátku tohoto roku jsem byla kvůli poruše příjmu potravy hospitalizována. Byla jsem rozzlobená, nemocná a cítila jsem se velmi osamělá. Nakonec však laskavost a vřelost dětí a personálu v nemocnici zbořily zdi, které jsem si vybudovala tak vysoko,“ prozradila.
„Bylo to nejhorší a zároveň nejlepší období mého života a díky tomu jsem teď na tom lépe. Tulipánové pole je název, kterým nazývám tu nemocnici, a obrazy zde zachycují okamžiky, které jsem tam prožila,“ dodala mladá umělkyně, která se nedávno vzdala příjmení svého otce a vystupuje pod jménem Vivienne Marcheline.
„Z našeho pobytu na tulipánovém poli samozřejmě neexistují žádné fotografie, takže toto jsou naše vzpomínky, naše nejryzejší vzpomínky, zachované pro budoucnost. Název každého obrazu je věta, kterou jsem převzala z deníkových záznamů, které jsem psala během pobytu v nemocnici,“ vysvětlila.