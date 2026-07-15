Dávné tajemství zesnulého Sama Neilla. Syna dal k adopci a 25 let ho neviděl

Oblíbený a cenami ověnčený novozélandský herec s irskými kořeny Sam Neill počátkem tohoto týdne náhle zemřel v obklopení rodinou. Když o ní kdysi prohlásil, že je „poněkud neobvyklá a o něco širší, než je většina ostatních rodin,“ nikoho nenapadlo, jaké tajemství se za tím skrývá. Své soukromí si totiž pečlivě střežil.
V roce 2014 však Sam Neill deníku The Sunday Times prozradil, že má ve skutečnosti o jedno dospělé dítě víc, než se všude uvádí. Svého syna jménem Andrew se totiž v mládí vzdal.
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„Můj první syn byl dán k adopci, když byl ještě úplně malý. Sám jsem byl taky docela malý, bylo mi jen něco přes dvacet,“ prozradil Sam Neill. Na otcovství se cítil příliš mladý.
Setkání se synem po 25 letech
O svých životech navzájem nic nevěděli dlouhých pětadvacet let. „Teprve tehdy jsme se začali navzájem hledat,“ popsal herec deníku.
Setkání bylo velmi zajímavé, ale překvapivě vůbec sentimentální. „Bylo to velmi dospělé, nikdo nevzlykal v náruči toho druhého.“
Z rozhovoru nicméně jasně vyplynulo, že svého mladického rozhodnutí lituje. Jen o pár řádek níže totiž Neill odpovídá na otázku, jakou radu byl dal svému dvacetiletému já, slovy „dokážeš víc, než myslíš.“
Sám adoptoval dceru
Herec měl kromě ztraceného a znovu nalezeného syna Andrewa ještě tři děti. Druhým potomkem je Tim, jehož matkou je novozélandská herečka Lisa Harrow, s níž se Sam Neill potkal na natáčení v roce 1980.
Devět let po rozvodu si vzal japonskou maskérku Noriko Watanabe se kterou měl dceru Elenu. Neill rovněž adoptoval její dceru Maiko z prvního manželství.
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Úmrtí Sama Neilla oznámila rodina na sociální síti Instagram v pondělí 13. července. Jeho nejbližší se nechali slyšet, že hercův odchod byl nečekaný a náhlý. V roce 2022 mu byl diagnostikován non-Hodgkinův lymfom, který způsobuje rakovinu krve a od té doby podstupoval terapie.