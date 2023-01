Prosázel a propil 7 milionů korun. Prodal jsem i Českého lva, říká Vondráček

David Vondráček začínal jako novinář a později pracoval jako televizní publicista. Dlouhodobě spolupracuje s Českou televizí jako investigativní reportér. Za své reportáže získal řadu cen, Českého lva má za celovečerní časosběrný dokument Láska v hrobě, který líčí příběh milenecké dvojice bezdomovců Jana a Jany, žijících na starém německém hřbitově v pražských Strašnicích.

Režisér má za sebou těžké dětství s otcem alkoholikem, který ho často bil a psychicky týral. Jako malý utíkal proto často z domova, a několikrát ho dokonce hledala policie. Nikdy nepoznal standardní fungování rodiny, což se posléze projevilo v jeho schopnosti založit rodinu vlastní.

Často se uchyloval k alkoholu, což mu komplikovalo práci a kvůli svému pití byl několikrát i vyhozen ze zaměstnání. Přišel tak i o vysněnou tvorbu pro Mladý svět a Mladou frontu.

David Vondráček v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice. Záběr z pořadu 13. komnata Davida Vondráčka (2023)

Tehdy skončil poprvé v Psychiatrické nemocnici Bohnice, odkud však odešel na revers. Po nějaké době se k alkoholu přidal ještě hazard. David Vondráček získal peníze v privatizaci a jako redaktor velmi slušně vydělával. Většinu financí ovšem obvykle prohrál v ruletě. Hra pro něj byla adrenalinem, hledáním hranice, ale také řízenou sebedestrukcí.

„Alkohol mě ovlivňoval v tom, že jsem šel do daleko většího hazardu, než bych šel normálně. Nedržel jsem se stejně jako hodně jiných gamblerů svých pravidel. Znám lidi, kteří umí z herny včas odejít a umí sázet. Nějakou tu hodinu to může vycházet a oni pak dokážou s velkou sázkou odejít. To jsem já nikdy neuměl. A zvláště ne ve chvíli, pokud jsem pil a ztrácel úplně zábrany,“ vysvětluje David Vondráček v novém dílu pořadu 13. komnata.

Jak sám říká, několik let vydělával svou prací i 150 tisíc korun měsíčně a banky proto neměly problém mu půjčovat i dost vysoké částky peněz. Jeho dluhy stále narůstaly. Na ulici skončil v životě hned několikrát. „Bylo pár období, kdy jsem neměl na nájem a čekal jsem na honorář. Dá se říct, že celkem jsem na ulici strávil měsíc života. Pamatuji si třeba, že jsem uplácel na Hlavním nádraží v Praze toaletářku, aby mě nechávala na záchodech přespat, protože tam bylo poměrně teplo,“ popisuje.

Natáčení pořadu 13. komnata Davida Vondráčka (2023)

Snažil se usadit a založit rodinu, což se mu podařilo. Ale jen na krátkou dobu. Když začal znovu pít a hrát, manželka, se kterou má dvě děti, ho vyhodila. Skončil opět na ulici a znovu se dostal do psychiatrické léčebny. V nejtemnějších chvílích života několikrát uvažoval i o sebevraždě, k jejíž realizaci mnohdy chybělo jen málo. Kvůli dluhům nakonec vyhlásil osobní bankrot. A aby měl na dárky pro děti, prodal dokonce i sošku Českého lva.

„Mám dvě děti, kterým je dvanáct a čtrnáct let. Nebyl jsem dobrým otcem a po celé to období to měly těžké. Pokouším se alespoň teď se jim trochu věnovat. Chodím s nimi do restaurací, kaváren a muzeí, nemám ale peníze. Českého lva jsem prodal nedávno, protože o něj měl zájem jeden člověk z filmové branže. Tak teď s dětmi díky tomu mohu trávit čas,“ říká reportér.

Nakonec se mu podařilo závislost překonat. Už pět let nepije a nesází, splácí dluhy a vychází se zhruba osmi tisíci korunami měsíčně. Získal stálou práci a pokud vydrží, tak za necelé dva roky veškeré své dluhy splatí.

„Člověk nikdy neví, zda do toho nespadne znovu. To je pak velmi rychlé. Chci ale věřit tomu, že je ve mně nějaký pud sebezáchovy. Hlavně kvůli dětem. Chci poznat, jak se budou vyvíjet a chci jim být v životě trochu nápomocen. Ale jsem natolik realista, že vím, že se zítra můžu napít, skončím na ulici a už nemusím vybrat tu zatáčku a skončím velmi špatně,“ dodává David Vondráček.

V minulosti natáčel jako autorský režisér pro společnost Febio (cykly GEN, GENUS, Jak se žije...). Pro Českou televizi natáčel publicisticko-dokumentární pentalogii o politických dějinách Sudet ve dvacátém století, pro TV Nova pak dokumentární trilogii o všech podobách lásky (Poblázněný Amor, Byl lásky (ne)čas, Valentýnský nářez).

Kromě oceněného celovečerního filmu Láska v hrobě patří mezi jeho počiny i dokumentární snímek Poslední naděje Věry Bílé.

VIDEO: Podívejte se na časosběrný dokument Láska v hrobě režiséra Davida Vondráčka, který byl oceněn Českým lvem: