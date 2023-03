Maluje líp než Gott? Uličník ze 4TETu ukázal své obrazy, je o ně zájem

Malířství vždycky obdivoval. Navštívil všechny možné galerie, snad jen s výjimkou těch s nejmodernějším uměním, kterému – jak přiznává – moc nerozumí.

Po letech s úsměvem vzpomíná na to, jak na základní škole ve výtvarné výchově nad jeho kresbami soudružka učitelka spráskla ruce a kladla mu na srdce, ať nikdy nemaluje. „Řekla mi: Ty to neumíš. Tak to bylo hotový,“ prozradil.

Doporučení pedagožky se držel až do čtyřicítky. I když jak se to vezme. Jeden čas se totiž živil jako malíř pokojů. Popisuje, že zhruba před deseti lety potkal vědmu, která ho odblokovala. „Nikdy jsem si netroufl pustit se do malování obrazů. To až ona ve mně zrušila psychický blok. Od té doby maluju,“ usmívá se.

Nejčastěji krajiny, které viděl na cestách po světě, a vesmírné výjevy. Přiznává, že je na tom podobně, jako byl náš nejznámější zpěvák a malíř v jednom Karel Gott. Také laik a samouk. O malování se spolu ale nikdy nebavili.

Karel Gott Jiřině Bohdalové namaloval k narozeninám originální obraz. Na něm je on jako ženich a ona jako nevěsta. (květen 2016)

„Když jsme se s Mistrem potkali, což bylo obvykle v divadle Hybernia, kde jsem hrál s jeho dcerou v muzikálu Antoinetta, tak jsme si v zákulisí povídali hlavně o zpívání. Na téma malování nikdy nedošlo,“ říká.

Svůj výtvarný styl neumí David Uličník přesně popsat. „Můj vzácný kolega akademický malíř Jan Bouška mi říkal: ‚Věř svému oku a svému citu. To je všechno.‘ Toho se držím,“ vysvětluje.

Když se v Česku v březnu 2020 objevil covid, přišla rychle nejrůznější omezení – včetně zákazu zpívání, a on najednou neměl práci. Tehdy ho malování podrželo nejen psychicky, ale i finančně. Během dvou let namaloval na sedmdesát obrazů a zjistil, že lidé mají o jeho tvorbu zájem. Plátna si od něj kupovali a tak mu v krizovém období pomohli s živobytím.

Někdy namaluje obraz za tři dny, jindy mu to trvá skoro dva týdny. Zpočátku se věnoval jen jednomu plátnu, dokud ho nedokončil, v poslední době ale mívá rozmalovaných několik obrazů, ke kterým se podle nálady průběžně vrací.

„První stovka obrazů je už prodaná. Tahle výstava začíná moji druhou stovku. Můj stý obraz se jmenuje Nový začátek, a to jsem nevěděl, že to je stý obraz,“ říká. Prodejní cena tohoto plátna byla necelých devět tisíc korun a přímo na vernisáži se na štítku pod obrazem objevila ručně psaná poznámka „prodáno“.

Do kavárny na dohled od Karlova mostu přišli Uličníka podpořit v první den výstavy nejen přátelé, mezi které počítá například herce Michala Novotného, Otakara Brouska mladšího, Jitku Čvančarovou či skladatele Jaroslava Uhlíře, ale také jeho dlouholetý kolega ze 4TETu Jiří Korn.

Ten Uličníkův obraz kupodivu ještě nevlastní. „Zatím ne. Čekám, kdy Jiří projeví o některý z mých obrazů zájem, a velmi rád mu ho věnuji,“ dodává s tím, že jako dary dává své obrazy výjimečně. „S některými oblíbenými se loučím těžce. Jsou to třeba tyhle Slunečnice,“ ukazuje na plátno, které mu na vernisáž zapůjčil nynější majitel.

Kroměřížský rodák David Uličník je zpěvákem s širokým záběrem od jazzu přes muzikál a pop až po operní zpěv. Třikrát byl nominován na cenu Thálie, a to za role Jeana Valjeana v muzikálu Bídníci, amerického vojáka Johna v Miss Saigon a žalobce Tinvilla v Antoinettě, královně Francie.

Je zakládajícím členem vokálního seskupení 4TET, v němž zpívá spolu s Jiřím Kornem, Jiřím Škorpíkem a Dušanem Kollárem. Jako obdivovatel Karla Kryla vystupuje od roku 2021 s vlastním pořadem Dialogy s Krylem. Je ženatý a má dvouletou dceru.