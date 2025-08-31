David Suchet promluvil o vnukovi s mimořádně vzácným genetickým onemocněním

  11:17
David Suchet (79) je po celém světě známý především jako geniální detektiv Hercule Poirot. Rodák z Londýna teď promluvil o rodinné tragédii. Jeho nejstarší vnuk se narodil s nevyléčitelným a mimořádně vzácným genetickým onemocněním tuberózní sklerózou.
David Suchet (Los Angeles, 27. června 2014)

David Suchet (Los Angeles, 27. června 2014) | foto: AP

David Suchet a jeho manželka Sheila Ferrisová v Londýně (2. července 2025)
David Suchet v seriálu Hercule Poirot
Ze seriálu Hercule Poirot (Poirota hraje David Suchet, kapitána Hastingse Hugh...
David Suchet jako Hercule Poirot
12 fotografií

„Byl to šok. Náš milovaný vnuk má tuberózní sklerózu, což je velmi vzácná a nevyléčitelná nemoc způsobená mutací genu. Je to ale nádherné dítě. Když jsem se dozvěděl, že je to nevyléčitelné, bylo těžké to přijmout. Není moc lidí, kteří by o tom slyšeli,“ přiznal herec deníku The Mail.

Jeho snacha Lisa popsala, jak jim v těžkých chvílích pomáhá tchánova podpora. „Díky Bohu máme s dědečkem Davidem blízký vztah, který nám pomohl to zvládnout,“ řekla deníku Lisa.

Filmový detektiv. Sir David Suchet je nejznámější a nejoblíbenější představitel Hercula Poirota. Zároveň je čestným členem české Společnosti Agathy Christie.

Její manžel Robert, Davidův syn, nyní čelí každodenním výzvám péče o syna s těžkým postižením. „On nevěděl, jak kousat a stále jí kašovitou stravu. Nechodil, dokud mu nebyly dva a půl. Jeho chování je jako u batolete, neustále křičí, hází věcmi a převlékáme ho třikrát denně,“ odhalila dále Lisa Suchetová.

Slavný představitel Hercula Poirota, který s manželkou Sheilou oslaví v roce 2026 padesáté výročí svatby, je rodině neustálou oporou. Přiznal, že péči o druhé nejspíš zdědil po svém dědečkovi Jamesi Jarcheovi. „Když jsem byl malý, vždycky mě objal, a to teď dělám se svým vnukem,“ dodal Suchet.

Tuberózní skleróza

Komplex tuberózní sklerózy je vzácné dědičné onemocnění, vyskytující se s četností 1 nemocný na 6 000 až 10 000 obyvatel, projevující se tvorbou nezhoubných nádorových útvarů v orgánech.

Příčinou onemocnění je poškození genů zodpovědných za kontrolu buněčného dělení, což vede k nerovnováze mezi vznikem a zánikem buněk a způsobuje vznik nádorů, které mají nezhoubný (benigní) charakter - nejsou schopny šířit se do tkání, nicméně ohrožují pacienta útlakem okolních struktur nebo krvácením. Onemocnění je autozomálně dominantně dědičné, až u 70 % postižených vzniklo ale poškození genomu nově, aniž by rodiče byli nositeli mutace.

Klinické projevy nemoci jsou u jednotlivých pacientů různorodé a liší se v průběhu života. Od časného dětského věku mohou pacienti trpět růstem nitrolebních nádorů (astrocytomů), což v závislosti na jejich lokalizaci vede k široké škále příznaků, z nichž běžné jsou křečové stavy, poruchy intelektu nebo zvýšený nitrolební tlak. Onemocnění často zasahuje také ledviny, ve kterých se pak tvoří cysty nebo nádory z krevních cév (angiomyolipomy). To pacienta ohrožuje krvácením, útlakem nitrobřišních orgánů, vysokým krevním tlakem a selháním ledvin. Ženy ve středním věku mohou trpět postižením plic (lymfangioleiomyomatózou). Typické pro komplex tuberózní sklerózy je také postižení kůže, nehtových lůžek a chrupu.

Zdroj: IKEM.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Daniel Krejčík potvrdil svatbu s ředitelem školy. Herec si vzal i jeho příjmení

Herec Daniel Krejčík se na sociálních sítích pochlubil novinkou. Vzal si svého přítele Jiřího Vymětala. Kromě fotky a termínu svatby, která byla už 8. srpna, prozradil, že má nové příjmení.

Dominika Myslivcová se opět svlékla pro pánský magazín. Je oficiální playmate

Před šesti lety si vyzkoušela focení pro pánský magazín a nyní se Dominika Myslivcová stala oficiální playmate. Je hvězdou zářijové titulní strany Playboye. V pictorialu z Monaka odhalila své křivky...

Kateřina Kaira Hrachovcová je na kluka. Je to revoluce pohledu, říká

Herečka, koučka, numeroložka a tatérka Kateřina Kaira Hrachovcová se pochlubila změnou image. Své dlouhé vlasy si nechala ostříhat nakrátko. Sledujícím vysvětlila, že nejde jen o vlasovou proměnu.

Figura v plavkách i plný dekolt. Lucie Borhyová ukázala sexy fotky z dovolené

Moderátorka Lucie Borhyová (47) se na sociálních sítích pochlubila fotkami z dovolené. Fanoušků se zeptala, jaký snímek by si vybrali jako pohled. Na některých pózuje jen v plavkách, na jiných si...

Zuzana Belohorcová se zbavila silikonů. Jedno z nejlepších rozhodnutí, říká

Slovenská moderátorka Zuzana Belohorcová (49) se rozhodla nechat si vyjmout prsní implantáty. O novince se svěřila fanouškům na sociálních sítích, kde vysvětlila důvody svého rozhodnutí. Přidala také...

David Suchet promluvil o vnukovi s mimořádně vzácným genetickým onemocněním

David Suchet (79) je po celém světě známý především jako geniální detektiv Hercule Poirot. Rodák z Londýna teď promluvil o rodinné tragédii. Jeho nejstarší vnuk se narodil s nevyléčitelným a...

31. srpna 2025  11:17

Poznáte legendy Esa? Známé kapely promluvily o láskách i penězích

Nizozemská kapela 2 Brothers on the 4th floor má na svém kontě hity jako Dreams, Mirror of Love, nebo Never Alone. Jejich kolegové z Twenty 4 Seven zase bodovaly s písněmi jako I Can’t Stand It, Are...

31. srpna 2025

Žádná procházka růžovým sadem, říká Silverstone o slávě a bodyshamingu

V devadesátých letech byla Alicia Silverstone považována za idol. Hrála v napínavých velkofilmech i videoklipech od Aerosmith, objevila se i po boku George Clooneyho ve snímku Batman a Robin. Po...

31. srpna 2025

Odloučení od dětí kvůli pohřbu královny. Nebyla jsem na tom dobře, lká Meghan

Fanoušci vévodkyně ze Sussexu Meghan (44) se na Netflixu dočkali druhé řady pořadu S láskou, Meghan. Manželka prince Harryho mimo jiné prozradila, že nerada peče, miluje McDonald’s a promluvila o...

30. srpna 2025  14:44

Perryho jsem oplakávala už před jeho smrtí, přiznala Anistonová

Herečka Jennifer Anistonová prozradila, že její truchlení po hereckém kolegovi z Přátel Matthew Perrym začalo roky předtím, než v roce 2023 skutečně zemřel. „Dělali jsme pro něj všechno, co šlo, když...

30. srpna 2025  10:15

Naše první rande jsme měli ve třech a bylo to super, smějí se Tran a Kočičková

Kořeny Lukáše Duy Anh Trana sahají do Vietnamu, jeho přítelkyně Barbora Kočičková je ryzí Češka. I když na první pohled mohou působit nesourodě, doma jim to klape. Nejen o partnerství a spolupráci na...

30. srpna 2025

Neměla jsem prsa a dobře se učila, tak mě šikanovali, vzpomíná Chaloupková

Herečka Vanda Chaloupková (34) prozradila, že na škole zažila šikanu. V primáckém pořadu 7 pádů Honzy Dědka promluvila o trápení v ženském kolektivu, o dědečkovi i o touze po domku, v němž bude...

30. srpna 2025

Děti v dokumentu Jarek Nohavica neukázal. Bylo to jeho jediné přání

Když mu bylo čtyřicet, děti mu řekly, že je jim líp, když doma není. To byl stěžejní moment, který ho přiměl k léčbě závislosti na alkoholu. V dokumentárním filmu Jarek se písničkář Jaromír Nohavica...

29. srpna 2025

James Bond musí zůstat mužem, shodují se Pierce Brosnan a Helen Mirrenová

Bývalý představitel agenta 007 Pierce Brosnan se připojil k Helen Mirrenové ve veřejné výzvě, že James Bond by měl i nadále zůstat mužem. Jejich vyjádření přichází po obavách fanoušků, že po převzetí...

29. srpna 2025  13:32

Syn Michaela Jacksona Prince oznámil zásnuby s dlouholetou přítelkyní

Nejstarší syn Michaela Jacksona Prince (28) oznámil novinku. Na sociální síti se svěřil fanouškům, že se zasnoubil se svou dlouholetou přítelkyní Molly Schirmangovou. Chodí spolu od roku 2017. Kromě...

29. srpna 2025  9:26

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Svázali mě švihadlem a kopali. Zpěvačka Debbi popsala dětskou šikanu v Německu

Zpěvačka Debbi (32) se proslavila v roce 2009 v soutěži Česko Slovenská SuperStar, do které ji přihlásila kamarádka v podstatě za trest. Byla stydlivé dítě. Jako malá zažila ošklivou šikanu. V...

29. srpna 2025

Mozek ho zrazuje, říká manželka o Willisovi. Herce přestěhovala do jiného domu

Emma Hemingová (47) otevřeně promluvila o diagnóze manžela Bruce Willise (70), který trpí frontotemporální demencí. Prozradila, jak hercova nemoc ovlivnila jejich rodinu a jaká těžká rozhodnutí...

29. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.