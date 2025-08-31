David Suchet promluvil o vnukovi s mimořádně vzácným genetickým onemocněním

„Byl to šok. Náš milovaný vnuk má tuberózní sklerózu, což je velmi vzácná a nevyléčitelná nemoc způsobená mutací genu. Je to ale nádherné dítě. Když jsem se dozvěděl, že je to nevyléčitelné, bylo těžké to přijmout. Není moc lidí, kteří by o tom slyšeli,“ přiznal herec deníku The Mail.
Jeho snacha Lisa popsala, jak jim v těžkých chvílích pomáhá tchánova podpora. „Díky Bohu máme s dědečkem Davidem blízký vztah, který nám pomohl to zvládnout,“ řekla deníku Lisa.
Její manžel Robert, Davidův syn, nyní čelí každodenním výzvám péče o syna s těžkým postižením. „On nevěděl, jak kousat a stále jí kašovitou stravu. Nechodil, dokud mu nebyly dva a půl. Jeho chování je jako u batolete, neustále křičí, hází věcmi a převlékáme ho třikrát denně,“ odhalila dále Lisa Suchetová.
Slavný představitel Hercula Poirota, který s manželkou Sheilou oslaví v roce 2026 padesáté výročí svatby, je rodině neustálou oporou. Přiznal, že péči o druhé nejspíš zdědil po svém dědečkovi Jamesi Jarcheovi. „Když jsem byl malý, vždycky mě objal, a to teď dělám se svým vnukem,“ dodal Suchet.
Tuberózní skleróza
Komplex tuberózní sklerózy je vzácné dědičné onemocnění, vyskytující se s četností 1 nemocný na 6 000 až 10 000 obyvatel, projevující se tvorbou nezhoubných nádorových útvarů v orgánech.
Příčinou onemocnění je poškození genů zodpovědných za kontrolu buněčného dělení, což vede k nerovnováze mezi vznikem a zánikem buněk a způsobuje vznik nádorů, které mají nezhoubný (benigní) charakter - nejsou schopny šířit se do tkání, nicméně ohrožují pacienta útlakem okolních struktur nebo krvácením. Onemocnění je autozomálně dominantně dědičné, až u 70 % postižených vzniklo ale poškození genomu nově, aniž by rodiče byli nositeli mutace.
Klinické projevy nemoci jsou u jednotlivých pacientů různorodé a liší se v průběhu života. Od časného dětského věku mohou pacienti trpět růstem nitrolebních nádorů (astrocytomů), což v závislosti na jejich lokalizaci vede k široké škále příznaků, z nichž běžné jsou křečové stavy, poruchy intelektu nebo zvýšený nitrolební tlak. Onemocnění často zasahuje také ledviny, ve kterých se pak tvoří cysty nebo nádory z krevních cév (angiomyolipomy). To pacienta ohrožuje krvácením, útlakem nitrobřišních orgánů, vysokým krevním tlakem a selháním ledvin. Ženy ve středním věku mohou trpět postižením plic (lymfangioleiomyomatózou). Typické pro komplex tuberózní sklerózy je také postižení kůže, nehtových lůžek a chrupu.
Zdroj: IKEM.cz