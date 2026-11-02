David Schwimmer je rovněž úspěšný dabér – v originále namluvil žirafáka Melmana z animované filmové série Madagaskar – a zkusil si také práci režiséra.
Narodil se v rodině židovských právníků v newyorském Queensu, vyrůstal ale v Los Angeles. S hraním začal již během studií na střední škole na Beverly Hills, na přání rodičů sice šel na vysokou školu, na chicagské Severozápadní univerzitě ale stejně studoval herectví a umění.
Po studiích si založil vlastní divadelní společnost Lookingglass a koncem 80. let se začal objevovat v televizi. Před Přáteli ho čeští televizní diváci mohli vidět třeba v několika dílech úspěšného sentimentálního seriálu Báječná léta.
Schwimmerova definitivní cesta ke slávě začala v září 1994, kdy americká televize NBC odvysílala první díl seriálu o šestici mladých lidí žijících na Manhattanu. David Schwimmer byl přitom prvním, koho si autoři vybrali, až postupně přibylo zbylých pět herců. Každý z nich měl za sebou jen menší role před kamerou, například Matthew Perry (Chandler) se mihl v Beverly Hills 90210, Courtney Coxová (Monica) hrála mimo jiné v jedné epizodě seriálu To je vražda, napsala.
Přátelé se nakonec vysílali deset let a po celou dobu si udrželi vysoký standard. Úspěch Přátel ale všechny rychle zařadil mezi největší hvězdy showbyznysu. Po konci seriálu, jehož závěrečnou 236. epizodu si v květnu 2004 jen ve Spojených státech nenechalo ujít 52,5 milionu diváků, ale podobně jako jeho kolegové zjistil, jak obtížné je na takový úspěch navázat. Před kamerou – častěji tou televizní – se sice dnes David Schwimmer objevuje poměrně pravidelně.
Většinou se ovšem jedná jen o vedlejší role, třeba jako v nových epizodách seriálu Will a Grace z let 2018 a 2019. Před pár lety nicméně dostal hlavní roli v britském špionážním sitcomu Intelligence a později vzbudilo pozornost opětovné televizní setkání všech hlavních hrdinů Přátel.
Nejnověji měl David Schwimmer výraznou hereckou příležitost v mysteriózním seriálu Husí kůže, kde si ve druhé sérii zahrál bývalého učitele botaniky a rozvedeného otce dospívajících dvojčat.
Kvíz: Jak dobře znáte seriál Přátelé?
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20. května 2021