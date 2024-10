Schwimmer odmítl roli ve filmu Muži v černém. Má kariéra by byla jiná, míní

Schwimmer stál podle jeho slov před těžkým rozhodnutím: zda se upsat Mužům v černém, nebo režírovat svůj první film. Čas měl totiž během letní přestávky Přátel jen na jeden projekt.

„Bylo to kruté rozhodnutí. Právě jsem dokončil natáčení filmu Smuteční host, mého prvního filmu s Gwyneth Paltrowovou. Byla od něj velká očekávání, která se nenaplnila,“ řekl v podcastu Origins With Cush Jumbo.

„Byla to tak trochu bomba, ale očekávání byla velká a studio Miramax mě chtělo zavázat smlouvou na tři filmy za pevnou cenu a já jsem řekl, že do toho půjdu, pokud budu moci režírovat svůj první film,“ vzpomínal.

Po několikaměsíčním vyjednávání studio souhlasilo a Schwimmer mohl tak režírovat svůj první snímek s názvem Sladká pomsta. „Všichni moji nejlepší přátelé z mé divadelní společnosti dali výpověď v práci, aby mohli v létě v tom filmu hrát, natáčet se mělo šest týdnů v Chicagu,“ vysvětlil.

Z filmu Muži v černém

Zrovna když se věci daly do pohybu, přišla nabídka na film Muži v černém, ve kterém nakonec hráli Will Smith a Tommy Lee Jones. „Byli jsme v předprodukci, najali jsme celý štáb, všechno se dávalo do pohybu – a tehdy jsem dostal nabídku na Muže v černém,“ řekl Schwimmer. „Samozřejmě bylo jasné, že to je úžasná příležitost... Nicméně moje divadelní společnost a ten vztah se všemi těmi lidmi by pravděpodobně skončil.“

Herec říká, že dodnes neví, zda se rozhodl správně. „Ale věřím, že v takových situacích se člověk musí řídit svým instinktem, že musí následovat své srdce.“

„Jsem však přesvědčený, že by se moje kariéra ubírala úplně jiným směrem, kdybych na Muže v černém kývl,“ uzavřel David Schwimmer.