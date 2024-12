Matka rozváděla hollywoodské celebrity, prozradil herec David Schwimmer

David Schwimmer v podcastu Origins with Cush Jumbo o své matce Arlene Coleman-Schwimmerové prozradil, že coby rozvodová právnička zastupovala ředitele studií a jejich manželky. Jeden případ byl však pro ni srdeční záležitostí.

Když jeho matka vyrůstala, chtěla být jako Elizabeth Taylorová. „Chtěla se stát herečkou, ale její otec jí to zakázal kvůli promiskuitě a tak podobně. Tak se stala právničkou a nakonec zastupovala Elizabeth Taylorovou, svůj dětský idol. Protože pro ni odvedla dobrou práci, dala jí Elizabeth jeden ze svých osobních náhrdelníků jako takový bonusový dárek,“ prohlásil herec.

Elizabeth Taylorová zemřela v roce 2011 na selhání srdce. Byla osmkrát vdaná za sedm různých mužů. V roce 1950 provdala za Conrada Hiltona mladšího, v roce 1952 za Michaela Wildinga, v roce 1957 za Mikea Todda, v roce 1959 za Eddieho Fishera, v letech 1964 a 1975 za Richarda Burtona, v roce 1976 za senátora Johna Warnera a v roce 1991 za Larryho Fortenského. Všechna její manželství skončila rozvodem, až na manželství s Toddem. Ten zemřel při letecké nehodě.

David Schwimmer (14. května 2024)

Schwimmer o své matce také prozradil, že si s ní rozhodně nechcete zahrávat. „Je jednou z nejlepších a dokáže být docela děsivá. V časopise Los Angeles Times byl o ní hlavní článek a napsali, že je jako pitbull. Chci tím říct, že si s ní nezahrávejte. Na druhou stranu je to ten nejvřelejší, nejlaskavější, nejštědřejší, nejveselejší člověk. Díky ní drží rodina pohromadě,“ řekl a na otázku, zda má stejné vlastnosti jako jeho matka, odpověděl: „Ano, jsem jí velmi podobný, ale lidé tuto moji stránku neznají.“

Představitel Rosse Gellera z kultovního seriálu Přátelé již v minulosti poukázal na to, že díky svým židovským rodičům a hlavně matce, která byla také feministickou a aktivistickou právničkou, měl jisté výhody. Má prý proto pocit, že by měl společnosti splácet to, že se mu dobře vedlo. Dodal, že když vidí nespravedlnost, snaží se na to poukázat. „Jsem si velmi dobře vědomý mé výsady heterosexuálního bílého muže, jemuž rodiče mohli zaplatit soukromé školy,“ řekl v roce 2020, kdy dokonce navrhoval, že by v případných nových Přátelích mohli být jen barevní herci.

„Možná by mohli vzniknout Přátelé jen s černými nebo asijskými herci. Bylo mi jasné, že chybí rozmanitost a roky jsem bojoval za to, aby Ross randil se ženami jiné barvy pleti. Jednou z prvních přítelkyň, které jsem v seriálu měl, byla asijská Američanka a později jsem chodil s Afroameričankou. Hodně jsem na to tlačil,“ prohlásil tenkrát herec v rozhovoru pro list The Guardian.