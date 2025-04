„Bylo období, kdy jsem tu melodii jen slyšel a úplně se mi ježily chlupy. Víte, co myslím. Slyšel jsem ji tolikrát…,“ řekl o známé písničce I’ll Be There For You od kapely The Rembrandts v podcastu Making a Scene.

„Po dotočení seriálu jsem se na něj nikdy znovu nedíval. Beru to tak, že jsem to prostě udělal a jdu dál. Opravdu se k tomu nevracím a nepřemýšlím nad tím znovu,“ dodal. Přiznal ale, že pár dílů si před pár lety přece jen pustil se svou tenkrát devítiletou dcerou, když ji jeho role v Přátelích zajímala.

Zaryté fanoušky Přátel jeho poznámky pobouřily. „Nestěžoval si, když dostával milion za díl,“ zněl jeden z komentářů na sociálních sítích. Jiný přidal: „Fakt si stěžuje na písničku, která mu zaplatila celý dům?“

Přátelé celosvětově proslavili Jennifer Anistonovou (Rachel), Courteney Coxovou (Monica), Lisu Kudrowovou (Phoebe), Matthewa Perryho (Chandler), Matta LeBlanca (Joey) a Davida Schwimmera (Ross).

Od svého prvního uvedení na obrazovky se seriál stal kulturním fenoménem. Skupina mladých Newyorčanů, která se zrodila v hlavách scenáristů Davida Cranea a Marty Kauffmanové, ovlivňovala účesy, oblékání i způsoby chování mnoha lidí. Třeba sestřih Jennifer Anistonové, představitelky Rachel, kopírovaly ženy a dívky po celém světě. Vzorem se stalo také to, jak spolu šest kamarádů, zprvu dvacátníků bez závazků - a časem i s nimi - v Přátelích žije.

V době vysílání první série Přátel si každý z šestice hlavních herců přišel na 22 a půl tisíce amerických dolarů za díl. Ve druhé řadě někteří z herců klesli na 20 tisíc a jiní se zase vyšplhali na dvojnásobek.

Před třetí sérií si všichni herci na popud Davida Schwimmera řekli o zvýšení platu na stejnou částku. Během vyjednávání se studiem se veřejně mluvilo o stávce Přátel a mezi fanoušky kolovala anketa, koho z šestice by postrádali nejméně; hovořilo se totiž o možnosti, že někdo seriál opustí. Fanoušci hlasovali pro Joeyho. Žádný z herců ale seriál neopustil a třetí řada všem hercům vynesla po 75 tisících dolarů za jeden díl.

Čtvrtá řada 85 tisíc, pátá řada 100 tisíc, šestá řada 125 tisíc, sedmá a osmá řada 750 tisíc, devátá a desátá řada jeden milion amerických dolarů za díl. A televizi se to stále vyplatilo, inzerenti totiž byli ochotní zaplatit za půlminutovou reklamu až dva miliony dolarů. Na druhou stranu byly honoráře jedním z důvodů, proč Přátelé po desáté sezoně skončili.

Matthew Perry, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Courteney Coxová, Jennifer Anistonová a Lisa Kudrowová ve speciálu seriálu Přátelé (2021)

Po sečtení si každý z herců za deset sérií vydělal téměř 90 milionů dolarů, v přepočtu zhruba dvě miliardy korun.

Portál USA Today v roce 2015 informoval o tom, že prodeje vysílacích práv k seriálu studiu Warner Bros. každoročně vynesou zhruba jednu miliardu amerických dolarů. Každý z šestice hlavních herců pak dostává dvě procenta z těchto tržeb, tedy přibližně 20 milionů dolarů ročně.

Schwimmer se k natáčení sitcomů od skončení Přátel už nevrátil. V současné době natáčí dobrodružný hororový seriál Husí kůže, v němž hraje botanika, který se snaží odhalit tajemství města Port Lawrence spojená s tragickou smrtí dospívajícího chlapce. „Jsem velký fanoušek hororu. A tohle je moje první šance si v něm zahrát,“ řekl.